Виновата Америка: в «ДНР» рассказали свою версию появления коронавируса

По версии сотрудницы «министерства информации ДНР» Майи Пироговой, новый тип коронавируса был специально выведен в США… Дабы сорвать празднования 75-летия Победы во Второй мировой войне.

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на блог Дениса Казанского.

Именно он обнародовал сообщение из Telegram-канала Майи Пироговой, в котором она открывает «правду» о появлении коронавируса в мире:

«Вы ещё верите в то, что люди случайно подхватили коронавирус от животных, которых ели? Эх, наивные… Каждый конспиролог вам скажет: вирус был изобретен специально, в секретных лабораториях! Я тоже на этим смеялся, пока не прочел телеграм сотрудницы «мининформации ДНР». В нем Майя рассказывает нам ужасную правду».

И, по мнению Майи, коронавирус был изобретен специально, американцами. Чтобы сорвать празднование 75-летнего юбилея Победы во Второй мировой войне

«Эти уроды, запустившие коронавирус, теперь будут говорить нам, что:

детям и ветеранам нельзя появляться на мероприятиях 9 мая миллионам жителей земли нельзя выходить на марш бессмертного полка нельзя проводить парад нельзя ставить цветы к памятникам погибших героев нельзя носить георгиевскую ленту и медали нельзя даже думать о победе», — пишет Маяй Пирогова.

Напомним, ранее мы писали, как может исчезнуть инфекция коронавируса.