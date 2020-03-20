Война на Донбассе: Украина снова несет потери

В течение четверга, 19 марта, пророссийские террористы 15 раз открывали огонь по украинским защитникам.

Об этом сообщают в утренней сводке от пресс-центра ООС, пишет «НБН«.

Согласно информации, 19 марта боевики на Донбассе 15 раз нарушали режим тишины. Для обстрелов противник использовал минометы, вооружение БМП-1, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стреловое оружие.

Помимо этого, по украинских защитниках стреляли вражеские снайперы.

Стрельбу противник вел вблизи таких населенных пунктов: Красногоровка (два раза), Лебединское (два раза), Павлополе, Васильевка, Авдеевка, Славное, Крымское, Новолуганское, Новотошкивское, Новоалександровка.

Впоследствии обстрелов боевиков один боец ВСУ был убит и ещё один — ранен.

Напомним, ранее мы писали, о ситуации на Донбассе за 18 марта.