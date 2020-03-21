21 марта. Памятные даты

Сегодня в Украине и мире отмечаются Всемирный день людей с синдромом Дауна, Международный день лесов и Международный день Новруз.

Впервые этот день был проведен в 2006 году, его инициаторами стали Европейская ассоциация Даун-синдром (EDSA) и Всемирная ассоциация Даун-синдром (ІDSA). В декабре 2011 года Генеральная Ассамблея ООН объявила 21 марта Всемирным днем людей с синдромом Дауна. Почему именно 21 марта? Потому что день и месяц символически отражают природу возникновения патологии. Март выбран потому, что синдром Дауна представляет собой трисомию (март — третий месяц года) за 21 хромосомой (поэтому и 21 марта). Синдром Дауна — это генетическая аномалия, которой присуща дополнительная хромосома 21. Люди с синдромом Дауна имеют 47 хромосом в кариотипе вместо привычных 46. Синдром известен еще с 1866 года и назван по имени английского врача, который его открыл и описал, но причины возникновения патологии были открыты учеными-генетиками только в ХХ веке. Синдром Дауна распространен во всех регионах мира и часто приводит к изменениям моторики, физических характеристик и здоровья человека. Жизненно важное значение для развития таких больных имеет доступ к медицинскому обслуживанию, программам раннего вмешательства и инклюзивному образованию, а также проведение соответствующих исследований. Несмотря на то, что дети с синдромом Дауна развиваются несколько медленнее, чем обычные, позже начинают ходить и разговаривать — они способны к обучению, многие из них могут освоить профессию, достичь оптимального качества жизни и заниматься собой без посторонней помощи. Человек с синдромом Дауна может получить высшее образование, устроиться на работу, иметь семью. Каждый год в мире рождается от трех до пяти тысяч детей с синдромом, в Украине — более 400. Таких малышей называют еще детьми Солнца, но проблемы, с которыми сталкиваются они и их родители, совсем не солнечные. Если в Англии 80 процентов всех детей с синдромом Дауна учатся вместе с другими школьниками, то в Украине таких наберется чуть более процента. Проблемой для этих детей является и посещение детского сада, общественных, культурных заведений. Обычно украинцы с синдромом Дауна почти обречены на изоляцию и асоциальность. Лишь в последнее время, благодаря титаническим усилиям родителям детей с синдромом Дауна, объединенных для решения общих проблем, и волонтерам, ситуация немного сдвинулась с мертвой точки.

Вместе с тем, сегодня Международный день лесов. Отмечается каждый год 21 марта по инициативе 23-й Генеральной Ассамблеи Европейской конфедерации сельского хозяйства при поддержке Всемирной продовольственной программы ООН. Международный день лесов имеет целью донести до каждого информацию о том, каким образом леса и деревья защищают нас и что они собственно нам дают. 31 процент поверхности Земли покрыт лесами. Леса — это не только красота и величие, наиболее биологически разнообразная экосистема суши. Их важнейшими функциями в биосфере является связывание углекислого газа, образование биотопов, пригодных для жизни многих видов животных, растений и грибов, регулирование гидрологического режима, развитие и поддержка почв. Они являются источником доходов для 1,6 млрд жителей планеты, включая более 2 тысячам коренных этносов и народностей. Леса — это также жилье, работа и безопасность для населения, чья судьба, так или иначе, с ними связана. Но, несмотря на это, глобальная вырубка лесов продолжает набирать обороты и прогрессирует катастрофическими темпами. Ежегодно на нашей планете вырубается по 13 млн гектаров леса. Тема Международного дня лесов 2020 года — «Слишком ценны, чтобы их потерять».

В то же время, сегодня Международный день Новруз, который с 2009 года включен в Список нематериального наследия ЮНЕСКО. Международный день Новруз провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 19 февраля 2010 года по инициативе Азербайджана. Отмечается иранскими и тюркскими народами в день весеннего равноденствия, что на Востоке является символом начала нового года, обновления природы и начала новой жизни. К исламским обычаям праздник не имеет отношения, в арабских странах его не отмечают. Корни этого праздника очень глубокие, и достигают дописьменной эры человечества. Он был одним из главных праздников древней религии зороастризма, которую народы, завоеванные впоследствии арабами продолжали праздновать несмотря на то, что приняли ислам. Символ Новруза, который с персидского переводится как «новый день» — огонь и молодая зелень пророщенные зерна (пшеницы или ячменя). В честь этого праздника зажигают костры, готовят различные сладости, красят вареные яйца. Одним из атрибутов Новруза у многих тюркских народов и иранцев есть хонча — специальная поднос или корзина (подобный тому, который украинцы готовят к Пасхе), где красиво выкладывают всевозможные лакомства (одним из главных является пахлава), семя (проросшую пшеницу), орехи, яйца, ставят свечи и украшают цветами. Ныне Новруз, как начало нового года, отмечают более 300 млн человек во всем мире — на Балканах, Ближнем Востоке, Кавказе, в Центральной Азии, бассейне Черного моря и в других регионах. В Украине Новруз (Наврез-байрам) празднуют крымские татары.

События дня:

В этот день, в 2014 году, Украина и ЕС подписали политическую часть Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Как известно, переговоры относительно нового базового договора между Украиной и ЕС на замену Соглашения о партнерстве и сотрудничестве были начаты в марте 2007 года (в 2008 году стороны согласовали название будущей сделки — соглашение об ассоциации). В ноябре 2011 года в Брюсселе состоялся завершающий, 21-й раунд переговоров по заключению Соглашения об ассоциации, в ходе которого были согласованы все положения текста Соглашения. Документ должен быть подписан на Вильнюсском саммите в ноября 2013 года тогдашним президентом Украины, но под давлением Москвы он отказался это сделать, что вызвало массовые протесты граждан и свержение режима Януковича в феврале 2014 года. Подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС происходило в два этапа: 21 марта 2014 года во время внеочередного саммита Украина-ЕС была подписана политическая часть Соглашения и Заключительный акт саммита, а 27 июня 2014 года в ходе заседания Совета ЕС Президентом Украины Петром Порошенко и руководством Европейского Союза и главами государств и правительств 28 стран-членов ЕС была подписана экономическая часть. 16 сентября Верховная Рада и Европейский парламент синхронно ратифицировали этот документ. Впоследствии украинская сторона передала в депозитарий ратификационные грамоті и завершила, таким образом, все внутригосударственные процедуры. Полностью Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС вступило в силу 1 сентября 2017 года после ее ратификации всеми Сторонами.

Юбилеи дня:

184 года со дня рождения Василия Гнилосырова (1836-1900), украинского педагога, журналиста, писателя. Большая заслуга Гнилосырова в деле сохранения и благоустройства могилы Тараса Шевченко и основания в Каневе первого музея Кобзаря — «Тарасовой горнице» (1884). Родился Василий Гнилосыров в Кобеляках на Полтавщине. Учился на историко-философском факультете Харьковского университета. Учительствовал в Харьковской области и в г. Звенигородке (теперь Черкасская обл.), заведовал (1873-1895) Каневским городским двухклассным училищем. Еще учась в университете, принадлежал к студенческому кружку, члены которого (А. Потебня, В. Мова и др.) распространяли среди населения Украины книги. Во время каникул распространял книги и портреты Т. Шевченко в селах Полтавской и Харьковской губерний. Впечатления от пребывания в тех местах описал в очерке «Пять день из жизни Х-го студента: Вечной памяти Т.Г. Шевченко». Писал стихи о Тарасе Шевченко. Печатался в журналах «Основа», «Заря», «Киевская старина». Значительный интерес для шевченковедов составляют его неопубликованные полностью дневники.

169 лет со дня рождения Исмаила Гаспринского (1851-1914), кримскотатарського интеллектуала, просветителя, издателя, писателя, реформатора национального образования, общественно-политического деятеля.

91 год со дня рождения Юрия Мушкетика (1929-2019), украинского писателя. Он признанный мастер современной украинской прозы, автор повестей и романов «Гайдамаки», «Сердце и камень», «Капля крови», «Последний остров», «Смерть Сократа», «Боль», «Суд над Сенекой», «Гетманское сокровище», «Рубеж», «Яса», «На брата брат», «Время зверя». В целом за три десятилетия литературной работы Юрий Мушкетик опубликовал более десяти романов, ряд повестей и сборников рассказов, несколько пьес. За роман «Капля крови» автора отмечено Республиканской премии им. Н. Островского (1965), за роман «Позиция» — Государственной премией им. Т. Г. Шевченко (1980). В 1986-2001 годах Юрий Мушкетик возглавлял Национальный союз писателей Украины.

Годовщина смерти:

День памяти Ольги Кобылянской (1863-1942), писательницы, классика украинской литературы, чье имя рядом с именами Леси Украинки, Наталии Кобринской, Софии Окуневской, Августы Кохановской — плеяды украинок, которые являются гордостью украинской культуры и науки. Они — яркие, очень талантливые и целеустремленные, стояли у истоков женского движения, доказывая, что женщина ничем не хуже мужчины в любой профессии. Ольга Кобылянская начинала писать свои первые произведения на немецком, но под влиянием Софии Окуневской-Морачевской (первая женщина-врач Австро-Венгрии) перешла на украинский. Немецкое влияние видно чуть ли не во всех последующих произведениях Кобылянской. Ее проза чрезвычайно экспрессивная, мощная, но в ней почти нет «воды», «пустот», от которых текст проседает, делается хрупким. Кобылянская писала так, как бы хотели, видимо, писать много тогдашних украинских писателей-мужчин, но не могли, не умели. Равным ей был бы Стефаник — гений украинской новеллы. Кстати, и Кобылянская, и Стефаник, прекрасно понимали качество таланта друг друга и общались на равных. Их письма читаются как фантастический любовный роман — сплав чувственности на грани эротики, проза высшего качества. Осип Маковей (при всех его талантах) — любовь всей жизни Кобылянской, был как писатель на голову ниже Ольги Юлиановны. Конечно, он не мог не чувствовать этого, поэтому это, собственно, и стало одной из причин того, почему на признания Кобылянской он сказал «нет» и женился на другой. Кобылянская очень переживала тот разрыв, ее утешала верная подруга — Леся Украинка, которая в письме писала, что «…Коли хто нещасний, то мусить бути гордим, інакше не витримає з честю. Хтось має мати одвагу до життя, ту найвищу людську одвагу… Не всі мають те, що хтось має, хтось має іскру в серці, огонь в душі, се, може, не дає щастя, але дає щось більше і вище від того людського щастя, щось таке, чому назви нема в людській мові… Нехай хтось не зневажає себе, нехай хтось плаче, коли йому тяжко, але нехай не катує себе, бо комусь іншому болить від того, дуже болить…» Так утешала подругу Леся Украинка в одном из писем в августе 1901 (подруги называли друг друга «ктось, ктосичек»: Кобылянская была «черненьким ктосичком», а Леся Украинка — «беленьким»). Кобылянская так и не вышла замуж. Тем, кто нравился ей, не нравилась она, те же, кто предлагал ей собственные сердце и руку, не нравились ей. В 1927 году по случаю 40-летия литературной работы Кобылянской правительство Советской Украины назначило ей пенсию. Кобылянская приняла и поблагодарила за внимание. Что ей оставалось? Она болела и жила у племянницы, которая за ней ухаживала. Власть сразу же назвала ее «советской» писательницей, «буковинской горлицей», хотя по большому счету Кобылянская ничего не писала. Гениальная «Земля» была написана в 1902, изысканные по стилю, великолепные новеллы — с 1893 по 1917… Суть творчества Ольги Кобылянской лучше определил тот же Василий Стефаник: «Ви вмієте писати так, що прочитавши Вашу робітку, в мене очі добріють, як у дитини. Всі вістря, що могли б ранити людей, Ви ховаєте в себе…»

По материалам: ukrinform.ru