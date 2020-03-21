Аваков анонсировал усиление карантинных мер

Ограничительные меры, введенные в связи с карантином, могут усилиться в ближайшее время.

Об этом в Facebook написал министр внутренних дел Арсен Аваков.

"В стране уже введены ограничительные меры. Они будут значительно жестче в ближайшие дни – это продиктовано необходимостью! Это нужно делать!.. Правительство, президентский штаб готовит такие варианты для решения. Моя позиция сделать это как можно раньше. Каждый день не запредельного напряжения нашей переходной, хромающей медицинской системы — важен!" — написал Аваков.

По его словам, будут приняты меры, согласно которым люди не должны будут покидать дом, кроме крайней необходимости.

"Людям не выходить из дома, кроме крайней необходимости – это должно стать жестким правилом в ближайшие дни! Ради тысяч и тысяч жизней! И потому – тотальный полный карантин – моя позиция, о которой хочу просить каждого из Вас и буду настаивать на нем, согласно моим полномочиям в органах власти", — отметил Аваков.

По его мнению, на данный момент в стране должны работать только критически необходимые субъекты хозяйствования, вне зависимости от форм собственности.

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"Предприятия критической промышленной инфраструктуры – остальные должны быть закрыты и люди должны быть дома на карантине. Не уволены, не отправлены за свой счёт – на карантине – о убытках и компенсациях подумаем и решим позже, когда выживем", — убежден Аваков.

Он также считает, что должна быть проведена мобилизация ресурсов предприятий, организаций и учреждений и осуществлена переориентация отдельных предприятий на производство необходимой продукции, такой как медпрепараты, оборудование.

"Каждый должен сделать свою работу, вне зависимости от того, что думают об этом некоторые люди в тех или иных жизненных ситуациях, эмоциях или не владеющие полнотой информации", — подчеркнул Аваков.

Как сообщалось, с 12 марта в Украине введен карантин из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции и для недопущения ее распространения. Он продлится три недели — до 3 апреля.

По данным Минздрава, в Украине лабораторно подтвердили 41 случай заболевания, три из них летальные и один человек выздоровел.

По состоянию на утро 21 марта в мире зарегистрировано 276 462 случаев заражения коронавирусом, 91 954 человека выздоровели и 11 417 умерли.

По материалам: ukrinform.ru