Центры МВД будут регистрировать новые авто дистанционно

В условиях карантина сервисные центры МВД расширяют перечень административных услуг, которые будут предоставляться дистанционно. Это касается регистрации новых автомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.

«Начиная с 21 марта 2020 года, очередные сервисные центры МВД будут принимать документы в электронном виде для осуществления первой государственной регистрации новых легковых транспортных средств», — говорится в сообщении.

Для получения этой услуги собственник или уполномоченное им лицо может направить в очередной сервисный центр МВД следующий пакет документов: заявление владельца и согласие на обработку персональных данных; копию паспорта (с указанием места регистрации); регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов; документ, подтверждающий правомерность приобретения транспортного средства; документ, где указана стоимость транспортного средства; документ о соответствии конструкции транспортного средства установленным требованиям безопасности дорожного движения.

После проверки сканкопий документов работник назначает дату и время для получения оригиналов документов, внесение заявителем обязательных платежей и непосредственной выдачи свидетельства о регистрации и номерных знаков в этом сервисном центре МВД.

Читайте также: Сто ЦПАУ подключились к системе "Улей" — Минцифры

Как сообщал Укринформ, МВД в своем здании по адресу Академика Богомольца,10, в Киеве приостановил выдавать справки о несудимости на руки до 3 апреля, их можно будет получить в электронном виде онлайн.

В Украине до 3 апреля введен карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции Covid-19. В рамках мер закрыты учреждения торговли, остановлена ​​работа метрополитенов, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

По материалам: ukrinform.ru