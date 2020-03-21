Денисова призывает Минздрав обеспечить медиков средствами защиты

Уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась в Министерство здравоохранения и призвала обеспечить всех медработников средствами индивидуальной защиты.

Об этом она написала в Facebook.

"Обращаюсь в Министерство здравоохранения Украины и руководителям областных государственных администраций принять меры для обеспечения каждого работника всех медицинских учреждений страны средствами индивидуальной защиты", — написала она.

Денисова отметила, что в СМИ и социальных сетях обнаружены отдельные сообщения о нарушении права на безопасные условия труда, имеющие место в медицинских учреждениях страны.

"Речь идет о медицинских работниках инфекционных отделений больниц, которые не имеют достаточного количества специальных средств индивидуальной защиты и их низкое качество. Более того, зафиксирован случай увольнения медицинского работника за отказ работать в опасных для жизни и здоровья условиях", — отметила омбудсмен.

Денисова напомнила, что в соответствии с частью четвертой статьи 43 Конституции Украины, каждый имеет право на надлежащие, безопасные и здоровые условия труда.

Право работников на здоровые и безопасные условия труда, подчеркивает Денисова, гарантируется также Кодексом законов о труде Украины (часть вторая статьи 2, статья 153). В статье 6 Закона Украины «Основы законодательства Украины о здравоохранении» закреплено право на охрану здоровья и на безопасные и здоровые условия труда. В соответствии с пунктом «б» статьи 77 указанного закона медицинские работники имеют право на надлежащие условия профессиональной деятельности.

"Подчеркиваю, что защита медицинских работников в условиях ухудшения эпидемиологической ситуации должна быть одним из ключевых приоритетов в действиях государства", — добавила омбудсмен.

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Как сообщалось, в Украине до 3 апреля введен карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции Covid-19. В рамках мероприятий, в частности, закрыты учреждения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Также остановлена ​​работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днипре, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение. В Украине по состоянию на 20 марта лабораторно подтвердили 26 случаев коронавируса, из них 3 — летальные.

По материалам: ukrinform.ru