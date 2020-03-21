Еще 38 украинцев возвращаются из Турции на пароме

Общество
Таисия Слепцова0
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Еще 38 украинцев возвращаются из Турции на пароме

Из Турции в Украину отправился паром, на борту которого 38 украинцев.

Об этом сообщает собкор Укринформа в Турции.

«После регистрации, перед посадкой у пассажиров уточнили о состоянии здоровья, замеряли температуру. Выход из порта несколько задержался, как объяснили, это было связано с разгрузкой и загрузкой», — рассказал агентству один из пассажиров парома.

Как уточнили в Консульстве при посольстве Украины в Анкаре, на борту находится 38 граждан Украины, которые возвращаются на Родину.

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Судно отправилось из порта Карасу, что на прибрежные Черного моря, в северо-западной части, в провинции Сакарья, в украинский порт Черноморск.

Еще 38 украинцев возвращаются из Турции на пароме

Паром с украинцами отправился из Турции / Фото: Ольга Будник, Укринформ

Еще 38 украинцев возвращаются из Турции на пароме

Еще 38 украинцев возвращаются из Турции на пароме

Еще 38 украинцев возвращаются из Турции на пароме

Еще 38 украинцев возвращаются из Турции на пароме

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Рейс осуществляет грузо-пассажирское судно «Вильнюс», в пассажирском комплексе которого заявлено 108 мест.

Судно вышло из порта ориентировочно в 17.00 по местному времени (16.00 по киевскому времени), рейс продлится около суток.

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Посольство Украины в Турции обеспечило собственными силами трансфер из Анкары в порт в Карасу.

Как сообщалось, вчера вечером из Стамбула в Украину вылетели два самолета с 291 украинцем на борту.

По материалам: ukrinform.ru


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