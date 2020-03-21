Еще 38 украинцев возвращаются из Турции на пароме

Из Турции в Украину отправился паром, на борту которого 38 украинцев.

Об этом сообщает собкор Укринформа в Турции.

«После регистрации, перед посадкой у пассажиров уточнили о состоянии здоровья, замеряли температуру. Выход из порта несколько задержался, как объяснили, это было связано с разгрузкой и загрузкой», — рассказал агентству один из пассажиров парома.

Как уточнили в Консульстве при посольстве Украины в Анкаре, на борту находится 38 граждан Украины, которые возвращаются на Родину.

Судно отправилось из порта Карасу, что на прибрежные Черного моря, в северо-западной части, в провинции Сакарья, в украинский порт Черноморск.

Паром с украинцами отправился из Турции / Фото: Ольга Будник, Укринформ

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Рейс осуществляет грузо-пассажирское судно «Вильнюс», в пассажирском комплексе которого заявлено 108 мест.

Судно вышло из порта ориентировочно в 17.00 по местному времени (16.00 по киевскому времени), рейс продлится около суток.

Посольство Украины в Турции обеспечило собственными силами трансфер из Анкары в порт в Карасу.

Как сообщалось, вчера вечером из Стамбула в Украину вылетели два самолета с 291 украинцем на борту.

По материалам: ukrinform.ru