Германия разрешила авиатранзит украинцев через аэропорты Берлина, Мюнхена и Франкфурта

МИД Украины и Германии достигли договоренностей о авиатранзите украинских граждан через аэропорты Берлина, Мюнхена и Франкфурта, но при определенных условиях.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram.

"Вместе с МИД достигли договоренностей с Германией о авиатранзите наших граждан через аэропорты Берлина, Мюнхена и Франкфурта. Есть определенные условия: ️ транзит должен состояться в течение 24 часов; ️нужен авиабилет в Украину; ️ нужно оставаться в транзитной зоне аэропорта, выходить запрещено. Мы постоянно работаем с иностранными правительствами, чтобы облегчить украинцам дорогу домой", — говорится в посте.

Министр призвал учитывать, что другие страны могут прибегнуть к более жестким карантинным мерам.

"Не пренебрегайте возможностью вернуться сейчас", — предостерег Криклий.

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Как сообщал Укринформ, на 21 марта запланировано еще 29 международных авиарейсов, которыми в Украину вернутся около 6000 человек.

Авиакомпании готовы формировать рейсы в зависимости от количества пассажиров, готовых ими воспользоваться.

Авиакомпания МАУ готова сформировать рейсы из аэропортов следующих городов: Амстердам (AMS), Ларнака (LCA), Вена (VIE), Дубай (DXB), Нью-Йорк (JFK), Брюссель (BRU), Франкфрут (FRA), Копенгаген (CPH ), Стамбул (IST), Берлин (BER), Стокгольм (STO), Хельсинки (HEL).

Sky Up Airlines готова сформировать рейсы из аэропортов следующих городов: Прага (PRG), Тбилиси (TBS), Стамбул (IST), Барселона (BCN), Тенерифе (TFS), Мадрид (MAD), Аликанте (ALC), Неаполь (NAP), Ларнака (LCA), Берлин-Тегель (TXL), Париж-Бове (BVА), Стокгольм (ARN), Лиссабон (LIS), Вена (VIE), Мюнхен (MUC), Дюссельдорф (DUS), Таллинн (TLL), Хельсинки (HEL), Осло (OSL), Лондон (LGW), Франкфрут (FRA), Ереван (EVN), Цюрих (ZRH), Варшава (WAW), Будапешт (BUD), Малага (APG), Загреб (ZAG), Коломбо (CMB), Мальта (MAL), Доха (DOH), Рейкьявик (KEF).

По данным Минздрава, в Украине лабораторно подтвердили 41 случай заболевания, три из них летальные и один человек выздоровел.

По состоянию на вторую половину дня 21 марта в мире зарегистрировано 286 696 случаев заболевания Covid-19, 11 889 смертей и 93 602 случая выздоровления.

По материалам: ukrinform.ru