Из Амстердама в Киев запланирован третий спецрейс для украинцев

Украинцы, которые находятся в Нидерландах, могут вернуться домой, третий спецрейс Амстердам-Киев запланирован на 24 марта в 13:55 по местному времени.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа в Гааге.

"По состоянию на сегодняшний день, два рейса МАУ доставили в Украину наших граждан. Первый борт МАУ 19 марта 2020 года доставил 182 граждан Украины домой. 110 пассажиров были отправлены 20 марта 2020 года. 24 марта, так же спецрейсом МАУ, мы ожидаем перевозку максимального количества наших граждан ", — сказал в комментарии Укринформу украинский консул в Нидерландах Юрий Карпук.

Из Амстердама в Киев запланировано третий спецрейс / Фото: Ирина Драбок, Укринформ

По материалам: ukrinform.ru