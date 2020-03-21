Из Киева отправится поезд «4 столицы», который вернет украинцев из Беларуси, Литвы, Латвии домой

Сегодня из Киева отправится поезд «4 столицы», маршрут которого пройдет через Минск, Вильнюс и Ригу, на нем домой из Беларуси, Литвы и Латвии смогут вернуться украинцы. Обратно в Киев поезд прибудет 23 марта.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram.

«Назначен специальный рейс «4 столицы». На нем отправим из Киева граждан Беларуси, Литвы и Латвии, а затем вернем домой украинцев, находящихся в этих странах. Поезд отправится 21 марта из Киева в 12:55, прибудет в Минск 22 марта в 00:05, в Вильнюс — 22 марта в 3:48 и в Ригу — 22 марта в 8:29. В обратном направлении поезд отправится 22 марта в 19:40 из Риги и сделает остановки для посадки пассажиров в Шауляе 22 марта в 21:58, Вильнюсе — 23 марта в 00:30. В Киев поезд прибудет 23 марта в 16:42», — сообщил Криклий.

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Билеты для тех, кто находится в Латвии, будут доступны в продаже на сайте Укрзализныци и в кассах вокзала Риги. Для тех, кто находится в Литве и других указанных городах — только на сайте Укрзализныци.

По материалам: ukrinform.ru