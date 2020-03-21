Из Пшемысля в Киев отправился поезд с 612 украинцами

Из г. Пшемысль, в Польше, едут 612 украинских граждан на поезде в Киев. Это первый из двух запланированных поездов АО "Укрзализныця" по этому маршруту сегодня.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел в Facebook.

"Сейчас 612 украинских граждан направляются на поезде из Пшемысля в Киев. Это первый из двух запланированных поездов Укрзализныци по этому маршруту сегодня", — говорится в сообщении.

Всего при содействии украинских дипломатов из Польши в Украину вернулись 22 612 украинских граждан.

Как сообщалось, с 12 марта в Украине введен карантин из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции и для недопущения её распространения. Он продлится три недели — до 3 апреля.

14 марта Кабинет министров Украины принял решение о временном запрещении въезда в Украину иностранцев и закрыл международное пассажирское сообщение. Временный запрет на въезд на территорию Украины иностранных граждан начал действовать с 00 ч. 00 мин. 16 марта 2020 года и введен до 3 апреля 2020 года. А с 17 марта 2020 года до 3 апреля 2020 года закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.

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Ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявлял, что Украина будет возвращать украинцев и после закрытия авиасообщения и границ.

18 марта с 12:00 ч. в Украине приостановлено ​​всё внутреннее пассажирское междугороднее сообщение: железнодорожное, автобусное и авиационное.

По данным Минздрава, в Украине лабораторно подтвердили 41 случай заболевания, три из них летальные и один человек выздоровел.

По состоянию на вторую половину дня 21 марта в мире зафиксировано 286 696 случаев заражения коронавирусом, 11 889 смертей и 93 602 случая выздоровления.

По материалам: ukrinform.ru