Из-за COVID-19 украинская антарктическая экспедиция вернулась в Киев

Из-за пандемии COVID-19 команда 25-й Украинской антарктической экспедиции, несколько дней назад отправившаяся на станцию ​​"Академик Вернадский", не смогла добраться Антарктиды и вынуждена была вернуться в Киев.

Об этом в Facebook сообщает Министерство образования и науки.

"Из-за пандемии COVID-19 команда 25-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ), которая несколько дней назад отправилась на станцию" Академик Вернадский ", не смогла добраться Антарктиды и вынуждена была вернуться в Киев", — говорится в сообщении.

Как отмечается, во время поездки команда была максимально защищена от коронавируса — всех обеспечили респираторами, очками, антисептиками и т.п. Все прошли обучение по рекомендациям ВОЗ по профилактике коронавирусной инфекции.

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Сейчас члены экспедиции чувствуют себя хорошо, после приземления самолета они прошли температурный скрининг. Несмотря на это, весь состав экспедиции добровольно поехал на временную обсервацию, а на следующей неделе всем будет сделан лабораторный тест на коронавирус.

Между тем МОН и Национальный антарктический научный центр в тесном сотрудничестве с МИД и постоянным представительством Украины в Республике Чили ищут пути, чтобы доставить экспедицию на станцию ​​"Академик Вернадский". 25-я УАЭ должна сменить своих коллег, которые работают на этой станции уже около года.

По материалам: ukrinform.ru