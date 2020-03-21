Киберполиция открыла телефонную линию для информационной поддержки граждан

Для оперативного предоставления помощи и информации Департамент киберполиции Национальной полиции Украины ввел сервисную службу и ввел в действие телефонный номер– 0 800 50 51 70.

Об этом информирует пресс служба Нацполиции

Отмечается, что по указанному бесплатному номеру граждане могут узнать о состоянии рассмотрения поданного ранее электронного обращения или получить разъяснения по деятельности подразделения, получить консультацию квалифицированного специалиста или высказать замечания или предложения к работе Департамента.

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Целью создания сервисной службы является улучшение коммуникации с людьми и оказание необходимой им помощи, в том числе относительно противоправных действий, совершенных с использованием средств электронно-вычислительной техники.

Сервисная служба Департамента киберполиции работает с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00.

По материалам: ukrinform.ru