МАУ подтвердила рейс из Нью-Йорка в Киев на 25 марта

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" подтвердила, что 25 марта должен состояться рейс из Нью-Йорка (аэропорт JFK) в Киев.

Об этом сообщает ресурс "Коронавирус в мире — оперативно от МИД Украины".

"Важная информация для наших граждан, которые сейчас находятся в США. Авиакомпания МАУ подтвердила рейс из Нью-Йорка, JFK, вКиева на 25 марта", — говорится в сообщении.

Отмечается, что билеты будут доступны в скором времени на сайте МАУ.

Как сообщалось, в Украине до 3 апреля введен карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции Covid-19.

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В рамках мер, в частности, закрыты заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков, остановлена работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днипре, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

Кроме того, запрещен въезд в Украину иностранцам и закрыто международное пассажирское сообщение.

Министерство иностранных дел вместе с Министерством инфраструктуры призвали украинцев как можно быстрее возвращаться домой из-за границы в связи с распространением коронавируса.

По материалам: ukrinform.ru