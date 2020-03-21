МИД ищет во всем мире средства для борьбы с Covid-19 и призывает бизнес присоединиться

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обращается к представителям украинского бизнеса с призывом объединить усилия с правительством Украины и международными организациями для противодействия коронавирусу в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"Дмитрий Кулеба отметил, что во исполнение поручения Президента Украины Министерство иностранных дел ищет за рубежом специализированное медицинское оборудование, медикаменты, средства индивидуальной защиты, тесты и т.д.", — говорится в сообщении.

Для этого МИД сейчас ведет переговоры с Офисом Координатора системы ООН в Украине, миссией Международного Комитета Красного Креста в Украине и другими международными организациями. Кроме того, на заседании правительства 20 марта именно Министерство иностранных дел Украины было определено координатором гуманитарной помощи в условиях пандемии COVID-19, отметили в ведомстве.

«В нынешней ситуации в МИД есть две ключевые задачи. Первая: помощь гражданам, которые «застряли» за границей. Вторая: поиск во всем мире средств для борьбы против коронавируса в Украине», — заявил Кулеба.

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По его словам, первоочередной необходимостью Украины являются тесты для выявления COVID-19, средства индивидуальной защиты для граждан и медиков, медицинское оборудование, медикаменты, поиск за рубежом специалистов по борьбе с коронавирусом.

К процессу поиска всего необходимого Украине МИД подключает также международные организации, международных партнеров Украины, Всемирный Конгресс Украинцев, и также призывает присоединиться украинский бизнес.

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Министерство иностранных дел призывает представителей бизнеса, которые заинтересованы в помощи совместным усилиям по противодействию коронавируса, поиска необходимого для Украины за границей, обращаться в МИД по адресу электронной почты: oleksandra.vasylenko@mfa.gov.ua.

По данным Минздрава Украины, в мире по состоянию на утро 20 марта зарегистрировано 244 523 случая Covid-19, из них 10 030 — летальных, 86031 человек выздоровел.

В Украине по состоянию на 20.00 20 марта подтверждено 29 случаев Covid-19, зафиксированы три летальных случая.

Фото: АА

По материалам: ukrinform.ru