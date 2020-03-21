Минздрав будет привлекать студентов-медиков на помощь врачам

Министерство здравоохранения планирует привлекать студентов медицинских университетов и интернов для помощи врачам в борьбе с коронавируса.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает корреспондент Укринформа.

"Сейчас отрабатывается возможность привлечения дополнительно на помощь врачам, студентов-медиков 5-6 курсов, а также интернов, которые сейчас находятся на карантине", — сказал Ляшко.

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Он отметил. что превентивные меры помогут обеспечить возможность оказания медицинской помощи тем группам людей, которые больше всего в этом нуждаться.

В Украине подтверждено 41 случай COVID-19.

По данным Минздрава Украины, в мире по состоянию на утро 20 марта зарегистрировано 244 523 случая Covid-19, из них 10 030 — летальные, 86031 человек выздоровел.

По материалам: ukrinform.ru