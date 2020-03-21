Минздрав создал сообщество с информацией о коронавирусе в Viber

Общество
Таисия Слепцова0
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Минздрав создал сообщество с информацией о коронавирусе в Viber

Министерство здравоохранения создало официальное Viber-сообщество "Коронавирус инфо", где будет публиковать актуальную и достоверную информацию о ситуации по распространению Covid-19 в Украине.

Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавирус инфо".

"Минздрав Украины расширяет площадки коммуникации и создает официальное Viber-сообщество" Коронавирус инфо ", где будет публиковать актуальную и достоверную информацию от ведомства о ситуации по распространению коронавируса в стране. Площадка авторизована компанией Rakuten Viber. Также через мессенджер будут рассылать in-app оповещения всем зарегистрированным в Украине пользователям ", — говорится в сообщении.

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Присоединиться к сообществу можно по ссылке.

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Как сообщал Укринформ, в Украине лабораторно подтвердили 41 случай заболевания, три из них летальные и один человек выздоровел.

По материалам: ukrinform.ru


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