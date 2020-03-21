Нефедов заявляет, что украинские маски отправили в Испанию еще до запрета

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефёдов сообщил, что украинские маски отправили в Испанию еще до запрета Кабинета министров на их экспорт.

Об этом он написал в Facebook.

"В СМИ появилось сообщение о том, как в Испании разгружают с какой-то машины респираторы из Украины. Экспорт этих масок состоялся еще 2-го и 6-го марта и является легальной поставкой товара. Респираторы пересекли украинскую границу 3-го и 7-го марта соответственно, вылетев рейсами на Стамбул. Постановление правительства № 214, запрещающее экспорт медицинских товаров и лекарственных средств, в частности респираторов, было принято 11 марта 2020 года и вступило в силу после опубликования", — говорится в сообщении.

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Он добавил, что после введения запрета таможенники, пограничники и правоохранители пресекли вывоз уже более 260 тыс. масок и респираторов за границу.

"Для информации — Украина является традиционным экспортером подобной продукции, торговля шла и в 2019 и в 2020 до ухудшения ситуации с короновирусом и запрета на экспорт. Например, в 2019 по этому коду будо экспортировано 3 195 т, за февраль 2020 — 394 т. При этом страна активно импортирует маски других типов — более 2 млн за 17 дней марта, например", — говорится в сообщении.

Как сообщали СМИ, испанский телеканал RTVE показал разгрузку респираторов украинского производства в Испании в сюжете о нехватке защитных материалов во время вспышки коронавируса.

По материалам: ukrinform.ru