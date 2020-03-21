Офис Президента выразил соболезнования в связи со смертью Бекешкиной

Общество
Таисия Слепцова0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Офис Президента выразил соболезнования в связи со смертью Бекешкиной

Офис Президента выразил искренние соболезнования родным, близким и коллегам Ирины Бекешкиной в связи с ее смертью.

Об этом ОП написал в Telegram.

"Ушла из жизни директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, старший научный сотрудник Института социологии НАН Украины Ирина Бекешкина. Это большая потеря не только для украинской социологии, но и для всей страны. Ведь своим профессионализмом, умом и объективностью Ирина помогала власти услышать голос народа, его надежды и стремления. Ее вклад в развитие демократии и гражданского общества неоценим. Исренние соболезнования родным и близким, а также коллегам Ирины Бекешкиной", — говорится в сообщении.

Читайте также:  Каждые 24 секунды в мире кто-то гибнет вследствие ДТП — ВОЗ

Читайте также: Умерла социолог Ирина Бекешкина

Как сообщал Укринформ, умерла директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина. Ей было 68 лет.

По материалам: ukrinform.ru


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
загрузка...

Похожие материалы

Прокуратура просит ареста для нападавших на Найема

Таисия Слепцова

Томос: между двумя Синодами Вселенской церкви

Таисия Слепцова

National Media Talk: выступление Сущенко

Таисия Слепцова

Добавить комментарий