Офис Президента выразил соболезнования в связи со смертью Бекешкиной

Офис Президента выразил искренние соболезнования родным, близким и коллегам Ирины Бекешкиной в связи с ее смертью.

Об этом ОП написал в Telegram.

"Ушла из жизни директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, старший научный сотрудник Института социологии НАН Украины Ирина Бекешкина. Это большая потеря не только для украинской социологии, но и для всей страны. Ведь своим профессионализмом, умом и объективностью Ирина помогала власти услышать голос народа, его надежды и стремления. Ее вклад в развитие демократии и гражданского общества неоценим. Исренние соболезнования родным и близким, а также коллегам Ирины Бекешкиной", — говорится в сообщении.

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Как сообщал Укринформ, умерла директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина. Ей было 68 лет.

По материалам: ukrinform.ru