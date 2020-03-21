Пожилые люди наиболее уязвимы к коронавирусу — Ляшко

Пожилые люди находятся в группе наибольшего риска коронавирусной болезни.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает корреспондент Укринформа.

"Давайте позаботимся о наших отцах и дедушках, о людях пожилого возраста. Это самая большая группа риска, именно им надо сейчас самоизолироваться, им нужно уменьшить мобильность, и вывести из-под возможного инфицирования, поскольку на территории Украины короновирусная болезнь циркулирует, коронавирусная болезнь зарегистрирована" , — сказал он.

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Ляшко отметил, что в течение этих суток зарегистрировали три новых случая коронавируса в Украине, к областям в которых было зарегистрировано предварительно 26 случаев добавились Харьковская и Львовская область.

Как сообщал Укринформ, в Украине по состоянию на 20:00 20 марта подтверждено 29 случаев Covid-19.

По материалам: ukrinform.ru