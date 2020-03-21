Полиция составила 613 админпротоколов за нарушение карантина

С начала карантинных мероприятий Национальная полиция составила 613 административных протоколов.

Об этом заместитель Председателя Нацполиции Александр Фацевич сообщил сегодня, 20 марта, подводя итоги работы правоохранителей по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает пресс-служба Нацполиции.

«С начала карантинных мероприятий Национальная полиция составила 613 административных протоколов по статье 44-3 КУоАП. Больше всего протоколов составлено на работников и руководителей предприятий и учреждений, а также на перевозчиков и руководителей предприятий, предоставляющих услуги пассажирских перевозок. Подразделениями Национальной полиции в Единый реестр досудебных расследований внесено семь уголовных производств по статье 325 Уголовного кодекса Украины», — отметил заместитель председателя Национальной полиции Украины.

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Он также добавил, что больше всего нарушений правил карантина людей было обнаружено в Днепропетровской области — 110 протоколов, в Донецкой — 68, в городе Киев — 46, в Запорожской области — 39 и в Черкасской — 37.

«Полицейские продолжают работать в усиленном режиме. В общем ежесуточно к несению службы в Национальной полиции привлекается более 14 000 правоохранителей. В том числе 3,5 тысячи автопатрулей. Также созданы резервы из сотрудников полиции особого назначения, тактико-оперативного реагирования Департамента патрульной полиции. Сейчас уже запланировано размещение более 500 проверочных пунктов, однако они будут выставляться по решению региональных комиссий техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. На таких пунктах будут нести службу работники полиции, Национальной гвардии, представители службы по чрезвычайным ситуациям, врачи и представители органов местного самоуправления», — отметил Фацевич.

В то же время заместитель председателя Нацполиции сообщил, что полицейские оперативно реагируют на все сообщения, связанные с нарушением карантина.

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«Во время мониторинга социальных сетей полиция обнаруживает много фактов, когда граждане конфликтуют с кондукторами или водителями транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров. Мы обращаемся к водителям и кондукторая с просьбой немедленно сообщать о таких фактах, чтобы мы могли оперативно отреагировать», сказал он.

Как сообщалось, в Украине до 3 апреля введен карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции Covid-19. В рамках этих мероприятий, в частности, закрыты учреждения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков, остановлена ​​работа метрополитена в Киеве, Харькове и Днипре, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

При этом городской общественный транспорт может перевозить не более 10 человек одновременно.

По материалам: ukrinform.ru