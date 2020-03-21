При необходимости врачи будут проводить тесты на коронавирус у пациентов дома – Ляшко

При необходимости Министерство здравоохранения Украины будет усиливать мобильные группы врачей для проведения тестирований на коронавирус у пациентов дома.

Об этом сказал заместитель министра здравоохранения, Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

По его словам, в случае необходимости Минздрав Украины будет усиливать мобильные группы врачей для проведения тестирований на коронавирус у пациентов дома.

Ляшко добавил, что 80% из тех, кто будет поражен коронавирусной болезнью, перенесут её в легкой форме и только 5-7% заболевших, из опыта Италии и Испании, понадобятся реанимационные меры и интенсивная терапия.

Заместитель министра призвал граждан оставаться дома и пристально следить за своим здоровьем.

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По данным Минздрава, сейчас в Украине лабораторно подтвердили 41 случай Covid-19, три из них летальные и один человек выздоровел.

По состоянию на утро 21 марта, в мире зарегистрировано 276 462 случая заражения коронавирусом, 91 954 человека выздоровели и 11 417 умерли.

По материалам: ukrinform.ru