В мире нет подтвержденных случаев заражения от животных — Минздрав

В Министерстве здравоохранения опровергли информацию о том, что нужно избегать контактов с домашними животными из-за угрозы распространения Covid-19.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Telegram.

"В сети набирает обороты дискуссия о февральской информационной кампании по предупреждению распространения коронавируса в Украине. В ней, в частности, говорится о подтвержденных Минздравом рекомендациях избегать контактов с животными, которые якобы могут инфицировать человека. В связи с этим Минздрав Украины сообщает: в мире на самом деле нет лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом от домашних животных. Информационные материалы, разработанные Красным Крестом, которые печатались в феврале 2020 года, были согласованы предыдущим составом Минздрава Украины и содержали информацию по состоянию на конец января и февраля", — говорится в сообщении.

Как отмечается, новый состав Минздрава Украины во главе с министром Ильей Емцем непрерывно анализирует мировые исследования и динамику распространения коронавируса и уже с начала марта 2020 года разъясняет, что важно прежде всего соблюдение гигиены и социальной дистанции. Безопасное расстояние во время распространения коронавирусной инфекции — от 1,5 метра.

"Если мы держим дистанцию ​​с людьми для предупреждения распространения коронавируса, то следует соблюдать тех же нормы и при выгуле домашних любимцев, избегать контакта с дикими животными, старательно выполнять все гигиенические мероприятия после контакта с домашними животными. Надо не только самым тщательно мыть руки с мылом, но и особенно тщательно обрабатывать лапы животного после прогулки. Также во время самих прогулок рекомендуем избегать многолюдных мест", — заметили в пресс-службе.

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Минздрав призвал во время карантина особенно ответственно относиться и заботиться о всех членах семьи, в том числе и о четвероногих любимцах, которые для многих являются неотъемлемой частью семьи.

Как сообщал Укринформ, по данным Минздрава, в настоящее время в Украине лабораторно подтвердили 41 случай Covid-19, три из них летальные и один человек выздоровел.

По состоянию на утро 21 марта, в мире зарегистрировано 276 462 случая заражения коронавирусом, 91 954 человека выздоровели и 11 417 умерли.

По материалам: ukrinform.ru