В Украине проверяют 80 новых подозрений на коронавирус

В течение 21 марта в Центр общественного здоровья поступило 80 подозрений на Covid-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"В течение 21 марта в Центр общественного здоровья поступило 80 подозрений на Covid-19. Всего с начала 2020 года поступило 450 сообщений о подозрении на Covid-19. Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция — самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования", — говорится в сообщении.

По состоянию на 10:00 21 марта в Украине количество больных не увеличилось. Сейчас есть 41 лабораторно подтвержденный случай Covid-19, из них 3 летальные, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 15 новых случаев.

Как сообщалось, коронавирусная болезнь обнаружена:

Черновицкая область — 25 случаев (1 летальный, 1 выздоровления)

Житомирская область — 2 случая (1 летальный)

Киевская область — 3 случая

Донецкая область — 1 случай

Днепропетровская область — 2 случая

Ивано-Франковская область — 2 случая (1 летальный)

Львовская область -1 случай

Тернопольская область — 1 случай

Харьковская область — 1 случай

г. Киев — 3 случая.

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Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

Как сообщал Укринформ, по состоянию на утро 21 марта в мире зарегистрировано 276 462 случаев заражения коронавирусом, 91 954 человека выздоровели и 11 417 умерли.

Фото: АА.

По материалам: ukrinform.ru