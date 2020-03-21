Венгрия откроет транзитный коридор для украинцев

Венгрия в 21.00 откроет транзитный коридор для украинских граждан, которые следуют на автотранспорте из Словении.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел в Facebook.

"Транзитный коридор действует на пункте пропуска Пинце-Торнисентмиклош, работает с 21.00 ч. до 05.00 ч. Проехать можно только по определенному маршруту, который будет контролировать венгерская полиция", — говорится в сообщении.

Также работает транзитный коридор со стороны Австрии.

МИД сообщает, что сейчас из Австрии возвращается 174 гражданина Украины спецрейсом авиакомпании SkyUp.

"В общей сложности из Австрии уже вернулись 527 украинских граждан. Украинские консулы продолжают консультировать граждан, которые сейчас находятся в Австрии", — добавили в МИДе.

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Как сообщалось, с 12 марта в Украине введен карантин из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции и для недопущения её распространения. Он продлится три недели — до 3 апреля.

14 марта Кабинет министров Украины принял решение о временном запрещении въезда в Украину иностранцев и закрыл международное пассажирское сообщение. Временный запрет на въезд на территорию Украины иностранных граждан начал действовать с 00 ч. 00 мин. 16 марта 2020 года и введен до 3 апреля 2020 года. А с 17 марта 2020 года до 3 апреля 2020 года закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявлял, что Украина будет возвращать украинцев и после закрытия авиасообщения и границ.

18 марта с 12:00 ч. в Украине приостановлено ​​всё внутреннее пассажирское междугороднее сообщение: железнодорожное, автобусное и авиационное.

По данным Минздрава, в Украине лабораторно подтвердили 41 случай заболевания, три из них летальные и один человек выздоровел.

По состоянию на вторую половину дня 21 марта в мире зафиксировано 286 696 случаев заражения коронавирусом, 11 889 смертей и 93 602 случая выздоровления.

Фото: AA

По материалам: ukrinform.ru