Украина договорилась с Польшей о гуманитарном коридоре для украинцев из Германии

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время телефонного разговора с премьер-министром Польши Матеушемем Моравецким договорились о создании гуманитарного коридора для украинцев, которые возвращаются из Германии.

Об этом Шмыгаль написал в Telegram.

"Во время мировой пандемии коронавирусной инфекции все страны должны действовать сообща и согласованно. Переговорили по телефону с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким относительно возвращения домой украинских граждан. Договорились о создании так называемого гуманитарного коридора для украинцев, которые смогут от границы с Германией транзитом через Польшу вернуться на родину ", — написал Шмыгаль.

Он выразил благодарность польской стороне за включение украинских граждан в программу LOTdoDomu.

"Благодаря ей украинцы, находящиеся в других странах, смогут использовать рейсы авиакомпании LOT для перелета в Польшу. Рад, что польские коллеги пошли нам навстречу и готовы содействовать в решении этого вопроса. Кроме того, согласовали с господином Моравецким обмениваться опытом и практиками между странами в противостоянии Covid-19 ", — рассказал Шмыгаль.

Читайте также: Эвакуация украинцев из Австрии завершена – посол

Кроме того, Министерство иностранных дел проинформировало, что Германия позволяет авиатранзит для граждан Украины через аэропорты Берлина, Мюнхена и Франкфурта.

"Условия: транзит должен состояться в течение 24 часов, необходимо иметь авиабилет на рейс в Украину, оставаться в транзитной (международной) зоне в аэропорта", — отметили в МИД.

С 12 марта в Украине введен карантин из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции и для недопущения ее распространения. Он продлится три недели — до 3 апреля.

14 марта Кабинет министров Украины принял решение о временном запрете въезда в Украину иностранцев и закрыл международное пассажирское сообщение. Временный запрет на въезд на территорию Украины иностранных граждан начал действовать с 00 ч. 00 мин. 16 марта 2020 года и введен до 3 апреля 2020 года. А с 17 марта 2020 года до 3 апреля 2020 года закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявлял, что Украина будет возвращать украинцев и после закрытия авиасообщения и границ.

18 марта с 12:00 ч. в Украине приостановлено ​​все внутреннее пассажирское междугороднее сообщение: железнодорожное, автобусное и авиационное.

По данным Минздрава, в Украине лабораторно подтвердили 41 случай заболевания, три из них летальные и один человек выздоровел.

Как сообщал Укринформ, по состоянию на утро 21 марта в мире зарегистрировано 276 462 случаев заражения коронавирусом, 91954 человека выздоровели и 11417 умерли.

По материалам: ukrinform.ru