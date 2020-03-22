22 марта. Памятные даты

Сегодня по инициативе ООН отмечается Всемирный день водных ресурсов.

День установлен по решению участников Конференции ООН по окружающей среде, которая состоялась в Рио-де-Жанейро 3-14 июня 1992 года. Каждый знает, что значит вода в жизни человека. Она — основа самой жизни. В целом День посвящен вопросу использования природных факторов для преодоления водных проблем XXI века, ведь экологические убытки, связанные с изменением климата, ведут к кризисам, связанным с водой, которые наблюдаются во всем мире. В результате деградации почв и растений, рек и озер, все чаще происходят наводнения, наблюдается засуха, загрязняются водоемы.

Ежегодно 22 марта проходят мероприятия, направленные на освещение конкретной темы, связанной с сохранением водных ресурсов. В этом году тема Дня — «Вода — «краеугольный камень» жизни».

По данным ООН, на сегодняшний день около 2,2 миллиарда людей живут без доступа к безопасной воде в домашних условиях. Они должны тратить много времени, стоять в очередях, или преодолевать значительные расстояния (в основном пешком), чтобы обеспечить себя на несколько дней водой. Задача состоит в том, чтобы снизить потери воды и увеличить объемы переработки. Сейчас более 80 процентов сточных вод попадают в почву, осуществляя негативное влияние на окружающую среду. Необходимо улучшать системы сбора и очистки сточных вод. Важно также бережно и экономно расходовать воду для защиты окружающей среды и водных ресурсов.

Юбилеи дня:

178 лет со дня рождения Николая Лысенко (1842-1912), украинского композитора, пианиста, дирижера, педагога, общественного деятеля, основателя украинской классической музыки. Выпускник Киевского университета, учился в Лейпцигской и Петербургской консерваториях. В 1904 году открыл в Киеве Музыкально-драматическую школу, через год возглавил общество «Боян», в 1908 году основал и возглавил «Украинский клуб». Лысенко обогатил музыкально-сценические и вокальные жанры украинской музыки, был основоположником ее инструментальных жанров. Композитор является автором 9 опер (в т. ч. «Наталка-Полтавка», «Тарас Бульба», «Энеида», детских опер «Коза-дереза», «Пан Коцкий»), оперетты «Черноморцы», многочисленных фортепианных произведений, хоров, романсов, песен. Лысенко — один из первых интерпретаторов «Кобзаря» Шевченко (автор более 80 вокальных произведений разных жанров). В свое время Николай Лысенко был не только украинским композитором № 1. Он был одним из центральных фигур всей украинской культуры. В доме Лысенко бывали известные писатели, музыканты, артисты, художники. Среди самых известных — Иван Франко и Леся Украинка, Михаил Коцюбинский и Николай Садовский, Нечуй-Левицкий, Кропивницкий и многие другие. Полвека отдал Николай Витальевич композиторской работе, но «кормила» его и его многочисленную семью исключительно преподавательская деятельность. Как пишет Максим Рыльский в статье «Рыцарь украинской песни», «…непримиримость и последовательная принципиальность были, собственно, причиной того, что первостепенный пианист и чудесный дирижер, который мог себе сделать блестящую концертную карьеру… всю жизнь оставался скромным учителем фортепианной игры, только на склоне лет возглавив собственную музыкальную школу, но и тогда никаких материальных богатств и не приобретя, а творчеству своему отдавая лишь урванные от ежедневной педагогической работы минуты… а как писал Николай Лысенко свои знаменитые оперы? Он писал их в невозможных условиях. Ведь тогда и мысли не было о создании украинского оперного театра, лучшее, о чем можно было мечтать, — это снисходительная постановка оперы в одном из российских театров «между прочим» или исполнение ее любительским кружком… И то и другое давало больше разочарований, чем творческой радости…» Одним из главных препятствий в музыкальной деятельности Лысенко была цензура. В одном из писем к Ивану Франко композитор пишет: «Надо Вам знать, что цензура… с новым царствованием стала бешеной и лютой, как никогда ранее. Уже дошло до того, что запрещаются обычные сборники бытовых песен, чтобы и звука не было украинского. Они стремятся к полному уничтожению слова, звука, всего, что только имеет дух украинский».

106 лет со дня рождения Марии Капнист (1914-1993), украинской актрисы, заслуженной артистки Украины. Происходила из знаменитого аристократического рода Капнистов. Именно ее дед, Василий Васильевич Капнист написал в 1783 году знаменитую «Оду на рабство» — гневный отзыв на указ Екатерины II о введении крепостного права на Левобережной Украине и Слобожанщине. Ее отца расстреляли большевики, и ей самой за графский титул пришлось заплатить дорогую цену, отдав сталинской каторге (вместо сцены) 20 лучших лет своей жизни. С 1961 года актриса начала работать на Киевской киностудии. Снялась в более 120 художественных фильмах, среди которых: «Руслан и Людмила», «Олеся», «Пропавшая грамота», «Старая крепость», «Табор уходит в небо», «Цыган» и др.

97 лет со дня рождения Марселя Марсо (1923-2007), французского актера мима, создателя лирического образа Бипа — центрального персонажа мимических сценок. Организатор (1947) и руководитель (до 1960 года) труппы «Сообщество мимов» в Париже. Основатель Международной школы мимодрамы в Париже (1978). Награжден французским орденом Почетного легиона. Член Академии изящных искусств Франции. В одном из последних интервью Марсель Марсо сказал: «…Я хочу, чтобы и через 50 лет люди помнили, что Марсель Марсо восстановил искусство, которое было почти утрачено, что он не просто развлекал, а оставил в наследство пантомиму…»

84 года со дня рождения Михаила Осадчего (1936-1994), украинского поэта, прозаика, правозащитника. Был дважды осужден. Наказание отбывал в мордовских концлагерях. После ссылки Михаил Осадчий вернулся во Львов. Долго не было работы, затем работал грузчиком, дворником, кочегаром. В ноябре 1987 года он стал одним из инициаторов создания Украинской ассоциации независимой творческой интеллигенции. Его бы осудили и в третий раз (в декабре 1988 Осадчего официально предупредили об уголовной ответственности «за тунеядство»), но не успели — развалилась империя. В 1993 году в мюнхенском Украинском Свободном Университете Михаил Осадчий получил ученую степень доктора философии, защитив диссертацию «Украинское литературное диссидентство». Михаил Осадчий был членом львовской писательской организации, а с 1993 года работал доцентом кафедры истории журналистики Львовского государственного университета. Умер Михаил Григорьевич 5 июля 1994 года. Похоронен на Лычаковском кладбище во Львове.

По материалам: ukrinform.ru