Для эвакуации украинцев из Польши назначили дополнительный поезд

Общество
Таисия Слепцова0
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Для эвакуации украинцев из Польши назначили дополнительный поезд

Спецпоезд Интерсити+ Пшемысль-Киев для эвакуации наших граждан из Польши отправится из Пшемысля 23 марта в 15:50 и прибудет в Киев в 23:59.

Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил в Telegram.

"Назначен еще один спецпоезд Интерсити+ Пшемысль-Киев для эвакуации наших граждан из Польши. Поезд №706/705 отправится из Пшемысля 23.03.20 в 15:50 и прибудет в Киев в 23:59. По дороге будет остановка во Львове", — написал Криклий.

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Он отметил, что билеты на поезд можно приобрести на сайте Укрзализныци.

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Как сообщал Укринформ, в целом при содействии украинских дипломатов из Польши в Украину вернулись 22612 украинских граждан, которые эвакуируются из-за угрозы коронавируса и закрытия границ.

По материалам: ukrinform.ru


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