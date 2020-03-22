Эвакуационный поезд из Риги отправился в Киев

Поезд по маршруту Рига-Вильнюс-Минск-Киев для эвакуации граждан Украины, которые остались на территории Латвии, Литвы и Беларуси в связи с введением карантина, отправился вечером 22 марта.

Об этом сообщает в Facebook Посольство Украины в Латвии.

«Сообщаем, что, как и было запланировано, в 19:40 22 марта 2020 года специальный эвакуационный поезд отправился из Риги в Киев. Этим поездом обеспечена эвакуация 267 граждан Украины из Латвии по поручению руководства Украины. Спасибо латвийским партнерам за содействие в организации спецпоезда! », — говорится в сообщении.

Предусматривается, что этим же поездом будет осуществляться эвакуация граждан из Литвы (Шяуляй и Вильнюс) и Беларуси (Минск).

Как сообщалось, с 12 марта в Украине введен карантин из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции и для недопущения ее распространения. Он продлится три недели — до 3 апреля.

14 марта Кабинет министров Украины принял решение о временном запрете въезда в Украину иностранцев и закрыл международное пассажирское сообщение. Временный запрет на въезд на территорию Украины иностранных граждан начал действовать с 00 ч. 00 мин. 16 марта 2020 года и введен до 3 апреля 2020 года. А с 17 марта 2020 года до 3 апреля 2020 года закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявлял, что Украина будет возвращать украинцев и после закрытия авиасообщения и границ.

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18 марта с 12:00 ч. в Украине приостановлено ​​все внутреннее пассажирское междугородное сообщение: железнодорожное, автобусное и авиационное.

Как сообщал Укринформ, Президент Украины Владимир Зеленский накануне сказал в обращении к соотечественникам, что для украинцев, оказавшихся за рубежом, сформированы так называемые хабовые точки. Одна из них — латвийская столица Рига.

Фото: facebook.com/UKRinLatvia

По материалам: ukrinform.ru