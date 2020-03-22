Карантин — это не каникулы: первая леди и украинские звезды обратились к мамам

Первая леди Украины Елена Зеленская вместе со звездными телеведущими и педиатрами призвали украинских матерей обеспечить детям комфортное обучение на дому в связи с закрытием школ на карантин.

Об этом они сказали в видеообращении.

"Наши дети на карантине, сейчас не время быть равнодушными и рисковать самым ценным. Мама — это пример. Покажите детям, как правильно мыть руки — тщательно с мылом", — посоветовала Зеленская.

Телеведущая Мария Ефросинина призналась, что дети дома — это действительно нелегко.

"Но надо соблюдать режим — зарядка, правильное питание, домашние задания, игры и здоровый сон", — сказала Ефросинина.

По словам другой телеведущей Екатерины Осадчей, карантин — это не каникулы.

"Дети должны учиться дальше. Просто сделать дома лучшую школу в мире. Где можно, например, гладить кота, когда делаешь уроки, а на перемене посмотреть мультфильм", — отметила Осадчая.

"А если увидела тревогу в маленьких глазах, обними и объясни, что бояться нечего", — призвала Зеленская.

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Звездные мамы отметили, что здоровье и безопасность детей — это самое главное.

Как сообщалось, в Украине до 3 апреля введен карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции Covid-19. В рамках мероприятий, в частности, закрыты учебные заведения, учреждения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Также остановлена ​​работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днипре, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

Кроме того, в столице с 23 марта останавливают движение наземного общественного транспорта.

В Украине по состоянию на 22 марта лабораторно подтвердили 47 случаев коронавируса, из них 3 — летальных.

По материалам: ukrinform.ru