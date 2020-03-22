Карантин — это не каникулы: первая леди и украинские звезды обратились к мамам
Первая леди Украины Елена Зеленская вместе со звездными телеведущими и педиатрами призвали украинских матерей обеспечить детям комфортное обучение на дому в связи с закрытием школ на карантин.
Об этом они сказали в видеообращении.
"Наши дети на карантине, сейчас не время быть равнодушными и рисковать самым ценным. Мама — это пример. Покажите детям, как правильно мыть руки — тщательно с мылом", — посоветовала Зеленская.
Телеведущая Мария Ефросинина призналась, что дети дома — это действительно нелегко.
"Но надо соблюдать режим — зарядка, правильное питание, домашние задания, игры и здоровый сон", — сказала Ефросинина.
По словам другой телеведущей Екатерины Осадчей, карантин — это не каникулы.
"Дети должны учиться дальше. Просто сделать дома лучшую школу в мире. Где можно, например, гладить кота, когда делаешь уроки, а на перемене посмотреть мультфильм", — отметила Осадчая.
"А если увидела тревогу в маленьких глазах, обними и объясни, что бояться нечего", — призвала Зеленская.
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Звездные мамы отметили, что здоровье и безопасность детей — это самое главное.
Как сообщалось, в Украине до 3 апреля введен карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции Covid-19. В рамках мероприятий, в частности, закрыты учебные заведения, учреждения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Также остановлена работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днипре, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.
Кроме того, в столице с 23 марта останавливают движение наземного общественного транспорта.
В Украине по состоянию на 22 марта лабораторно подтвердили 47 случаев коронавируса, из них 3 — летальных.
По материалам: ukrinform.ru