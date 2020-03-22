Кулеба показал, как в Китае грузят для Украины средства противодействия коронавирусу
В аэропорту китайского города Гуанчжоу происходит загрузка самолета Вооруженных Сил Украины средствами борьбы с коронавирусом.
Соответствующее видео разместил в Facebook министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
«Депутат Андрей Мотовиловец, наши дипломаты, члены экипажа и китайские работники загружают тесты и другие вещи нужные для борьбы с коронавирусом в Украине… Все спешат», — написал глава МИД.
По его словам, еще необходимо решить много вопросов, чтобы груз как можно скорее оказался в Украине.
«Вопрос на контроле президента Владимира Зеленского», — добавил Кулеба.
Читайте также: В Китай отправили военный самолет за тестами на Covid-19, масками и оборудованием
Как сообщалось, военный самолет Ил-76 вылетел в Китай за медицинским грузом, необходимым для борьбы с коронавирусной инфекцией.
По материалам: ukrinform.ru