Минздрав обнародовал оперативные данные по распространению коронавируса в Украине

В Украине по состоянию на 10:00 22 марта зафиксированы 47 случаев коронавирусной болезни Covid-19.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Telegram.

«По состоянию на 10:00 22 марта в Украине 47 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки было зафиксировано 6 новых случаев, все они — в г. Киеве», — говорится в сообщении.

Коронавирусная болезнь обнаружена: Черновицкая область — 25 случаев (1 летальный, 1 выздоровление); Житомирская область — 2 случая (1 летальный); Киевская область — 4 случая; Донецкая область — 1 случай; Днепропетровская область — 2 случая; Ивано-Франковская область — 2 случая (1 летальный); Львовская область -1 случай; Тернопольская область — 1 случай; г. Киев — 9 случаев.

С 12 марта в Украине введен трехнедельный карантин в учебных заведениях и ряд других мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции Covid-19.

Кабинет министров на заседании 14 марта принял решение о временном запрете въездав Украину иностранцев и закрыл международное пассажирское сообщение.

С 17 марта Украина отменила все регулярные международные пассажирские перевозки — авиационные, железнодорожные и автобусные.

По словам заместителя министра здравоохранения, главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко карантин будет продлен, если количество случаев инфицирования коронавирусной инфекцией увеличится.

Фото: АА

По материалам: ukrinform.ru