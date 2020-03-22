Минздрав призывает отказаться от вечеринок

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Министерство здравоохранения призывает граждан на время карантина отказаться от вечеринок.

Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице Министерства здравоохранения.

"Во время карантина оставайтесь дома! Воздержитесь от гостей, не устраивайте вечеринок, позаботьтесь о самоизоляции. Проводите время с семьей, соблюдайте правила личной гигиены и будьте здоровы", — призвали в Минздраве.

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Также в министерстве предоставили ссылку на видео, печатные и web материалы об условиях карантина, информацию о коронавирусе, мерах профилактики и правилах самоизоляции.

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Как сообщал Укринформ, в Украине по состоянию на 10:00 22 марта зафиксировано 47 случаев коронавирусной болезни Covid-19.

По материалам: ukrinform.ru