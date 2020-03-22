Нацполіція составила почти 1,5 тысячи протоколов за нарушение карантина

В Украине с начала карантина 12 марта полицейские составили 1415 административных протоколов за нарушение ограничительных мер, больше всего нарушений выявлено в Днепропетровской области.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Правоохранители продолжают мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и охране публичной безопасности. С начала карантинных мероприятий полицейские составили 1415 административных протоколов по ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Больше всего нарушений выявлено в Днепропетровской области. В частности полицейские составили 221 админпротокол", — говорится в сообщении.

Также нарушения выявлены в городе Киеве — 159, Донецкой области — 112, Харьковской — 103, Киевской — 93, Запорожской — 74, Черкасской — 70, Одесской — 66, Херсонской — 58, Черниговской — 52 и других областях. В суд направлены 1358 административных протоколов.

Кроме того, в Единый реестр досудебных расследований внесены 9 уголовных производств по ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений). В частности, в Харьковской — 3, по 1 в — Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Львовской, Сумской областях и городе Киеве.

Читайте также: В Винницкой области проверяют два подозрения на коронавирус, 15 случаев не подтвердились

Как сообщалось, в Украине до 3 апреля введен карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции Covid-19. В рамках мероприятий, в частности, закрыты учреждения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Также приостановлена ​​работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днепре, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

В столице с 23 марта также приостанавливают движение наземного общественного транспорта. Предполагается, что он будет перевозить только работников предприятий, обеспечивающих критически важные сферы жизни города. В частности, медиков, спасателей, полиции, специалистов сферы ЖКХ, сотрудников стратегических предприятий, а также магазин и аптек.

В Украине по состоянию на 22 марта подтверждены 47 случаев коронавируса, из них 3 — летальных.

По материалам: ukrinform.ru