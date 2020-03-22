Полиция обязуется контролировать обсервацию украинцев, вернувшихся из-за рубежа — Аваков

Правоохранительные органы системно работают над контролем соблюдения карантина и самоизоляции гражданами, вернувшимися в Украину из-за границы.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков во время совещания с Президентом, председателями областных государственных администраций и городскими головами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19, говорится на сайте главы государства.

«Накануне из-за рубежа вернулись 19 тысяч человек в рамках программ эвакуации украинцев. Им всем предоставляется памятка о самоизоляции на две недели и делается тест на коронавирус. Полиция берет на себя обязательства контролировать их обсервацию», — отметил министр внутренних дел.

Также он призвал региональных руководителей решить вопрос продовольственных рынков, которые несут серьезные риски распространения коронавируса.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко добавил, что было выдано постановление, которое предусматривает, что все украинцы из-за границы будут заполнять анкеты. "Эти данные будут передавать на места, и санитарные врачи в регионах консультировать, а в случае необходимости — оказывать помощь тем, кто прибыл из другой страны. Он также отметил, что было определено, какие из медицинских учреждений следует перепрофилировать для борьбы с COVID-19", — добавили в сообщении.

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Как сообщал Укринформ, сегодня Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с председателями областных государственных администраций и городскими головами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

На совещании также присутствовали Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, представители профильных министерств, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак с заместителями и мэр Киева Виталий Кличко.

По материалам: ukrinform.ru