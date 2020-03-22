Посольство поторопило украинцев с вылетом из Турции

Возможность транзита через Турцию для граждан Украины остается, равно как и возможность вернуться из Турции в Украину, но из-за быстрого изменения ситуации из-за пандемии следует воспользоваться возможностью выехать как можно скорее.

Об этом Посольство Украины в Турции сообщило в своем Телеграм-канале, который был специально создан для оперативного информирования граждан.

«Возможность транзита через Турцию для украинских граждан остается. Если вы сейчас находитесь в Турции или планируете лететь транзитом через эту страну, пожалуйста, воспользуйтесь возможностью выехать как можно быстрее. Ситуация в мире развивается очень быстро и непреодолимые обстоятельства пандемии ежеминутно сокращают возможности любого пассажирского сообщения», — говорится в сообщении.

Дипломатическое представительство Украины в Турции призывает украинцев следить за обновлениями на официальных страницах МИД и Министерства инфраструктуры, авиакомпаний Skyup и МАУ.

Посольство также сообщает о том, что с 27 марта авиакомпания «Турецкие авиалинии» (Turkish Airlines) приостанавливает все свои международные рейсы, кроме рейсов в Гонконг, Москву, Эфиопию, Нью-Йорк и Вашингтон. Авиакомпания будет поддерживать рейсы по этим пяти направлениям, чтобы в дальнейшем обеспечивать трансферные рейсы по всему миру.

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Как сообщалось, сегодня ночью из аэропорта Стамбула в Киев вылетели217 украинцев, более 30 из них прибыли в Турцию из других стран.

За последние сутки в Турции подтверждено 277 новых случаев заражения коронавирусом, 12 человек умерли. Количество инфицированных достигло 947.

По материалам: ukrinform.ru