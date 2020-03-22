СБУ опровергла очередной фейк о коронавирусе

Служба безопасности Украины выяснила, что первоисточниками размещения в интернете фейкового видео, которое якобы касается коронавируса, стали «боты» пророссийской направленности.

Об этом в Faсebook сообщает СБУ.

«Друзья, в соцсетях – очередной фейк про коронавирус. Не успели «отлетать» вертолеты, которые должны были распылять ночью дезинфекционные средства, как наши киберспециалисты зафиксировали попытки распространения новой чепухи. Теперь в сети «разгоняется» видео о том, что в городском транспорте (изначально шла речь о Виннице, а потом о Львове) произошла драка, поскольку один из пассажиров якобы кашлял и имел признаки коронавируса», — отмечается в сообщении.

Киберспециалисты установили, что этот конфликт на самом деле был зафиксирован значительно раньше, и он никоим образом не связан с коронавирусом.

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В СБУ указывают, что первоисточниками размещения этого видео стали «боты», в частности пророссийской направленности. Впоследствии эти материалы стали активно распространять на сепаратистских и пророссийских ресурсах.

«Аномальное «вирусное» распространение материала указывает на вовлечение «ботоферм»для дестабилизации ситуации», — подчеркивают в спецслужбе.

В связи с этим СБУ призывает СМИ и граждан тщательно относиться к проверке информации и пользоваться официальными источниками, предостерегая: такие публикации направлены на расшатывание ситуации в нашем государстве.

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Сейчас осуществляются меры для установления и привлечения к ответственности лиц, которые сознательно распространяют ложную информацию.

В СБУ напомнили, что на прошлой неделе были выявлены восемь человек, которые распространяли фейки о коронавирусе. Совместно с Нацполицией в отношении их приняты меры административного воздействия. Как выяснилось, что один из таких "киберактивистов" получал задание из страны-агрессора на дестабилизацию ситуации путем распространения фейков о COVID-19.

По материалам: ukrinform.ru