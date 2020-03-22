Шмыгаль: Наш приоритет — поддержка тех, кто потеряет работу

Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал украинцев сознательно отнестись к самоизоляции и карантину.

Об этом он сказал в видеообращении, обнародованном на Facebook-странице Кабинета министров.

"Хочу подчеркнуть, правительство рассчитывает на сознание и здравый смысл украинцев. Помните — жизнь ваших близких и родных часто зависит от вас. Речь не только о помощи родителям, соседям, родственникам, я вижу, что в этом вопросе украинцы показывают пример всему миру. Но мы часто не осознаем опасность, вам может казаться, что вы здоровы, вы ходите на встречу с друзьями, или на работу, а потом будете себя корить, потому что даже не представляете, какие могут быть последствия. Думайте, стоит ли встреча с друзьями за чашкой кофе, или прогулка с ними здоровья и жизни ваших родных и близких", — сказал Шмыгаль.

Он отметил, что в настоящее время ситуация по распространению нового коронавируса является умеренной.

"Мы договариваемся с МВФ, средства которого помогут существенно поддержать украинскую экономику, разрабатывается программа действий правительства, в которой будут прописаны пути поддержки бизнеса, и один из наших приоритетов — поддержка тех, кто потеряет работу", — сказал Шмыгаль.

В то же время Премьер обратился к работодателям переводить свой бизнес на дистанционный режим, или приостанавливать его, если удаленная работа невозможна.

"Поймите, это необходимо, чтобы как можно скорее вернуться к обычной жизни", — отметил Премьер.

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Он напомнил, что правительство уже приняло ряд решений — отмена единого социального взноса для физических лиц предпринимателей, налога на недвижимость, на землю. Также правительство ведет переговоры с европейскими партнерами по поддержке малого и среднего бизнеса.

По материалам: ukrinform.ru