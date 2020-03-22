Таможенников, из-за которых государство потеряло 600 миллионов, отправили под домашний арест

Суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста двум сотрудникам Южной таможни, подозреваемым в причастности к махинациям с нефтепродуктами, вследствие чего государство понесло убытки почти на 600 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

"Благодаря надлежащим координационным действиям прокуроров в уголовном производстве, оперативниками установлено местонахождение двух таможенников, которые находились в розыске. Сейчас суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Розыск еще одного их сообщника и капитана судна продолжается", — говорится в сообщении.

Отмечается, что два таможенника причастны к схеме сделок с нефтепродуктами украинского бизнесмена-беглеца.

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В прокуратуре напомнили, что ранее "прокуроры сообщили о подозрении трем бывшим сотрудникам Южной таможни и капитану судна и в связи с тем, что они скрілись, – объявили их в розыск".

По версии следствия, должностные лица таможни подделывали документы о якобы вывозе импортированного топлива за пределы территории Украины в качестве транзита. И таким образом способствовали уклонению подконтрольных упомянутому бизнесмену предприятий от уплаты налогов.

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В свою очередь капитан судна, зная, что танкер не загружался топливом, имитировал его перевозки.

В целом по указанной схеме уклонения от уплаты налогов злоумышленники нанесли государственному бюджету ущерб почти на 600 млн гривень.

По материалам: ukrinform.ru