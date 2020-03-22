Транзит через Стамбул: Генконсульство Украины дало инструкции

Гражданам Украины, которые в ближайшие дни будут возвращаться в Украину через Стамбул, следует проверить, чтобы рейс транзитного следования был из того же аэропорта в Стамбуле, куда прибывает предыдущий рейс.

Соответствующие инструкции на своей странице в Facebook опубликовало Генконсульство Украины в Стамбуле.

«Если Вы намерены в ближайшие дни возвращаться в Украину через Стамбул, необходимо знать, что в вашем билете аэропорт Стамбула должен быть указан трехбуквенным кодом IST (код IATA). В случае приобретения билета в другой аэропорт Стамбула, Вам будет отказано в посадке на борт самолета», — предупреждает Генконсульство.

В городе, кроме аэропорта «Стамбул» функционирует еще один аэропорт Sabiha Gokcen, который в билете сказывается кодом SAW, выход из него невозможен для иностранных транзитных пассажиров.

«Выход из транзитной зоны в аэропорту Стамбула запрещен. Есть возможность размещения в гостинице Yotel непосредственно в аэропорту», — говорится в сообщении.

Генконсульство предостерегает, что перед вылетом в Стамбул обязательно следует приобрести билет из Стамбула в Украину, что на сегодняшний день является условием допуска на авиарейсы в Стамбул.

Читайте также: Посольство поторопило украинцев с вылетом из Турции

На сайте SkyUp Airlines пока доступны билеты на рейс Стамбул-Киев на 25 и 26 марта.

Как сообщал Укринформ, 14 марта Кабинет министров принял решение о закрытии с 17 марта по 3 апреля пунктов пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.

18 марта авиакомпания SkyUp Airlines сообщила о том, что осуществит несколько специальных коммерческих рейсов, чтобы украинцы из разных стран мира смогли вернуться домой.

По материалам: ukrinform.ru