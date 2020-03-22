Турция не будет наказывать украинцев, которые не смогли вовремя уехать — посол

Общество
Таисия Слепцова0
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Турция не будет наказывать украинцев, которые не смогли вовремя уехать - посол

Турция не будет применять санкций к украинским гражданам, которые из-за форс-мажорных обстоятельств, в частности, прекращения авиасообщения, нарушили срок пребывания на территории страны.

Об этом Укринформу сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турции Андрей Сибига.

«От министерства иностранных дел Турции получена нота о неприменении штрафов за нарушение сроков пребывания в стране для украинских граждан», — отметил дипломат.

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Эта нота также касается граждан других стран, находящихся на территории Турции.

Тем временем посольство передало в МИД Турции информацию о пребывании сверх сроков четырех граждан Украины.

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«Мы уже отправили перечень лиц, у нас есть четыре кейса граждан Украины, относительно которых мы подтверждаем, что в связи с форс-мажорными обстоятельствами они не смогли вовремя покинуть территорию Турции. И в контексте этой ноты надеемся, что вопрос будет решен положительно, мы в этом абсолютно убеждены. Турецкое государство относится с пониманием и идет навстречу», — подчеркнул Сибига.

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Как сообщал Укринформ, вечером 21 марта из аэропорта Стамбула в Киев вылетели 217 украинцев. 

По материалам: ukrinform.ru


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