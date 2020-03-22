В Украине подтвердили 73 случая COVID-19
По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины и областных лабораторных центров в целом подтверждено 73 случая COVID-19.
Об этом в Facebook информирует Центр общественного здоровья.
Приводится такая статистика по регионам:
- Днепропетровская область — 2;
- Донецкая область — 1;
- Житомирская область — 2 (1 летальный);
- Ивано-Франковская область — 5 (1 летальный), из которых 3 за последние сутки;
- Киев — 29, из них 20 в течение суток;
- Киевская область — 5, 1 течение суток;
- Львовская область — 2, 1 в течение суток;
- Тернопольская область — 1;
- Черновицкая область — 25 (1 летальный);
- Черкасская — 1 подтвержденный в течение последних суток.
Всего в Украине зафиксировано три летальных случая от COVID-19. Один пациент уже выздоровел, повторное диагностирование подтвердило отсутствие вируса в организме.
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Как отмечается, вирусологическая референс-лаборатория ЦОЗ исследовала более 820 образцов. Лаборатории исследуют не только образцы людей, которым установлено подозрение, но и контактных лиц.
В ЦОЗ отмечают, что количество подтвержденных случаев постоянно меняется и призывают доверять только официальным источникам.
Фото: АА
По материалам: ukrinform.ru