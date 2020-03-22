В Украину прибудет партия экспресс-тестов для бригад «скорой»

Сегодня в Украину самолетом прибывает партия тестов для определения нового коронавируса.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

"Сегодня в Украину самолетом прибывает партия тестов для определения Covid-19. Доставляются оба вида тестов: тесты для ПЦР (золотой стандарт диагностики) и тесты экспресс-диагностики. Подчеркиваем, что экспресс-тесты будут использоваться бригадами экстренной помощи для «санитарной сортировки», то есть в случае, если работник экстренной помощи прибывает к человеку, у которого повышена температура и есть подозрение на коронавирусную болезнь, медики должны сделать два теста: один на грипп и экспресс-тест на коронавирус", — говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что это нужно, чтобы решить, какой алгоритм действий применять дальше. Если срабатывает тест на грипп, врачи принимают соответствующие меры. Если экспресс-тест подтверждает коронавирус, врачи должны взять дополнительный образец для его подтверждения в лаборатории с помощью теста на ПЦР (полимеразная цепная реакция). После этого можно говорить о подтвержденном случае заболевания и принимать необходимые противоэпидемические меры.

В министерстве отметили, что в случае, когда негативные оба теста — и на грипп, и экспресс-тест на коронавирус, — то в условиях общенационального карантина человек все равно должен соблюдать режим самоизоляции следующие 14 дней.

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Также в ведомстве добавили, что в регионах ежедневно лаборатории уже проводят тесты ПЦР. Дополнительно к этим ПЦР-тестам на этой неделе в Украине появятся еще 11 аппаратов для ПЦР-диагностики. Это расширит количество точек в стране для диагностики заболеваний коронавирусом.

Как сообщал Укринформ, в Украине зафиксировано 47 случаев коронавирусной инфекции (1 — выздоровел, 3 — летальные случаи, 43 — проходят лечение).

Фото: АА

По материалам: ukrinform.ru