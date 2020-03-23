23 марта. Памятные даты

Сегодня Всемирный метеорологический день — профессиональный праздник метеорологов всех стран.

Всемирный день метеорологии учрежден Всемирной метеорологической федерацией (ВМО) и отмечается с 1961 года для повышения осведомленности широкой общественности во всех странах мира о деятельности Национального гидрометеорологических служб, а также для углубления понимания значимости такой работы. Сама ВТО была основана в 1950 году в качестве компетентного органа ООН по вопросам наблюдения за состоянием атмосферы Земли и ее взаимодействием с океанами. В состав ВТО входит 191 страна, включая Украину, которая представлена Украинским гидрометцентром.

Прежде всего, Всемирная метеорологическая организация занимается вопросами погоды, климата и воды, ведь опасности от них исходят составляют почти 90% от общего числа природных катаклизмов. Усилиями своих членов ВМО обеспечивает прогнозы и ранние предупреждения о подобных опасностях, чтобы способствовать предотвращению и смягчению последствий бедствий, спасения жизней людей, а также уменьшению масштабов ущерба имуществу и окружающей среде за счет более эффективного управления рисками.

Юбилеи дня:

133 года со дня рождения Хуана Гриса (1887-1927), известного испанского художника, графика, декоратора и скульптора, одного из основоположников кубизма, мастера натюрморта. Хуана Гриса называли «третьим кубистом» после Пикассо и Брака. Родился он в Мадриде в многодетной семье (был последним из 13 детей). Учился в Мадридской школе искусств, но так и не закончил ее. Сотрудничал с юмористическими журналами. На раннем этапе творчества попал под мощное влияние символизма. В 1906 году, чтобы избежать службы в армии, с 16 франками в кармане, переехал в Париж, жил на Монмартре. Подружился с Матиссом, Модильяни, Леже, Пикассо, Браком, а также поэтом Морисом Жакобом. На Монмартре, в небольшой комнатке, где почти не было мебели, он проживет 16 лет. Первая персональная выставка Гриса состоялась в Париже в 1919 году, затем были выставки в Берлине и Дюссельдорфе. В двадцатых годах занимался книжной иллюстрацией, сотрудничал с Дягилевым, создавая оформления для постановок «Русских сезонов», но довольно быстро разочаровался в балете, увидев его обратную сторону с интригами и завистью. Одной из преданных поклонниц и подруг Гриса была Гертруда Стайн. Именно ей принадлежит заслуга открытия таланта этого художника. По мнению Стайн, основателем кубизма был Пикассо, но Грис добавил к нему «ясности и экзальтированности». С Пикассо они сначала дружили, но потом их пути разошлись. Снискав мировую славу, Пикассо начал довольно пренебрежительно относиться к своим коллегам, в том числе и к Грису. Полотна Гриса (особенно последнего периода его творчества) отличаются насыщенными гармоничными цветами, подобно полотнам Матисса. Последние годы своей жизни провел в нищете, умер 40-летним. Сейчас его работы находятся в ведущих музеях мира и продаются за баснословные деньги на аукционах. К примеру, «Натюрморт со скатертью в клеточку» был продан в 2014 году за почти 57 млн долларов.

126 лет со дня рождения Дмитрия Чижевского (1894-1977), украинского философа, историка философии и культуры, слависта, общественного деятеля. Разочаровавшись в политической деятельности (был членом Центральной Рады), летом 1921 году эмигрировал в Германию. Преподавал в университетах Галле, Йены. В 1921-1945 гг. было выдано 450 работ исследователя, он сделал ценные архивные находки, опубликовал неизвестные произведения Яна Коменского, произведения украинских ученых, которые учились в немецких университетах, латинские поэзии Феофана Прокоповича и др. В 1949-1956 гг. Дмитрий Чижевский преподавал славистику в Гарварде. С 1956 года и до самой смерти жил и работал в немецком Гейдельберге, возглавляя Славянский институт при местном университете, который вскоре приобрел славу лучшего славистического центра Европы.

112 лет со дня рождения Архипа Люльки (1908-1984), украинского конструктора авиационных двигателей. Архип Люлька первым в мире предложил идею двухконтурного турбореактивного двигателя, какие и сейчас используют в пассажирской и военной авиации. Родился будущий конструктор Киевской области. Окончил Киевский политехнический институт. С 1946 года — генеральный конструктор первого в мире двухконтурного турбореактивного двигателя (1939-1941), других двигателей, исследовал новые энергетические вещества. Конструкторское бюро под руководством Архипа Люльки разработало десятки типов турбореактивных двигателей. Самолеты с такими двигателями установили более 50 мировых рекордов. Архип Люлька почти всю свою жизнь работал в Москве, но не порывал с Украиной, любил украинский язык, дружил с деятелями украинской культуры.

110 лет со дня рождения Акиры Куросавы (1910-1998), известного японского кинорежиссера, сценариста, продюсера, классика мирового кино. Поставил фильмы: «Расёмон», «Идиот», «Семь самураев», «Двойник», «Тень воина», «Дерсу Узала», «Красная борода», «Ран». Его фильмами вдохновлялись Фрэнсис Форд Коппола, Брайан Де Пальма, Джордж Лукас. Так случилось, что кинематографическая манера Куросавы в значительной мере повлияла не на японских, а на европейских и американских кинематографистов. «Слово «гигант» употребляется слишком часто относительно многих и совершенно разных художников. Но относительно Акиры Куросавы это именно тот редкий случай, когда слово действительно совпадает с масштабом личности», — сказал после смерти выдающегося японца Мартин Скрсезе. Спилберг назвал Куросаву «Шекспиром нашего времени».

78 лет со дня рождения Михаэля Ханеке (1942), известного австрийского кинорежиссера и сценариста, обладателя множества различных кинематографических наград, в том числе и двух «Золотых пальмовых ветвей» Каннского кинофестиваля (2009, 2012), «Оскара» (2012) , четырехкратного обладателя премии Европейской киноакадемии. Кроме кино иногда работает на телевидении и в театре. Постановщик фильмов «Видеопленки Бенни» (приз Европейской киноакадемии, 1993), «Время волков», «Скрытое» (приз Каннского кинофестиваля, 2005; премия Европейской киноакадемии, 2005), «Пианистка» (приз МКФ в Каннах, 2001), «Белая лента» («Золотая пальмовая ветвь» Каннского кинофестиваля 2009 года, а также приза ФИПРЕССИ), «Любовь» (2012, «Золотая пальмовая ветвь» Каннского кинофестиваля). Ханеке — желанный гость на самых престижных кинофестивалях мира, на каждый новый его фильм каждый раз с нетерпением ожидают киноманы и привередливые критики. «Его фильмы — как холодный душ для нашей материалистической цивилизации», — так охарактеризовала творчество Ханеке Жюльет Бинош. Сам режиссер отмечает, что если кино дает ответ на вопрос — то оно лжет. «Я предпочитаю задавать вопросы, а не отвечать. Каждый должен сам искать ответы. Я подчеркиваю: именно искать, а не ждать, что вот сейчас тебе подадут, ты заплатил. Да, подадут, но?..» Конечно, обычное большинстве зрителей, вскормленное на зрелищном экшне и попкорне, считает фильмы Ханеке несколько скучноватыми. Оно и действительно так: если героя его фильмов убивают — то по полной, как в «Забавных играх»; если любят, то как-то непонятно, так как героиня Изабель Юппер в «Пианистке», или как пара пожилых людей в «Любви». В любом случае, попкорн в ритме изменения кадров не пожуете.

Годовщина смерти:

26 лет со дня смерти Джульетты Мазины (1921-1994), итальянской киноактрисы, жены Федерико Феллини. Снималась в кинофильмах «Огни варьете», «Белый шейх», «Дорога», «Ночи Кабирии» (1957, приз МКФ в Каннах), «Джульетта и духи», «Джинджер и Фред». Критики прозвали ее «женщина Чаплин», хотя актриса и не пыталась копировать или подражать манере игры Чаплина. Последний был в восторге от Мазины — актриса умела пленить душу зрителя благодаря одному таланту. У нее не было ни роскошной красоты Софи Лорен, ни чувственности и сексуальности Брижит Бардо. Гениальный Феллини говорил о ней: «Маленькая женщина со взглядом собачки, которая потерялась». Мазина не обижалась. Всю жизнь она жила в тени гения своего мужа. Она была его музой, женой, подругой, доброй феей, талисманом. Терпела его неистовый темперамент, тяжелый характер, его талант, всемирную славу (итальянцы вообще обожали маэстро), бесконечные любовные похождения и его любовниц. Вместе они прожили 50 лет. На похоронах своего мужа Мазина не плакала, а на бесконечные слова сочувствия только сдержанно улыбалась, предвидя свой близкий уход. Феллини не любил, когда она плакала. Ему нравилась ее мягкая улыбка. Она умерла через пять месяцев после Федерико. Похоронены они вместе, на кладбище приморского городка Римини. У них не только общая итальянская земля, где они покоятся, но и одно на двоих надгробие, на котором, кроме имен и дат, отчеканена фраза: «Теперь, Джульетта, ты можешь плакать…».

По материалам: ukrinform.ru