Это надо было делать с самого начала – министр здравоохранения заявил о необходимости введения в Украине режима ЧП

Пресс-служба Минздрава распространила заявление министра Ильи Емца, в котором он выступил за введение в Украине чрезвычайного положения.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на hvylya.net.

А выступая на телеканале 112, Емец отметил, что это нужно было сделать по всей Украине с самого начала, как только стало известно о первом случае заражения.

«Я говорил об этом еще с первого дня своей работы в правительстве. Это надо было делать с самого начала. Если бы это удалось, то такого распространения, которое сейчас геометрически развивается, не было бы», — подчеркнул Илья Емец.

По словам министра, для того, чтобы можно было эффективно бороться с распространением коронавируса в Украине, все население должно занять сознательную позицию, минимизировать свои контакты с другими, соблюдать правила гигиены, а также выполнять все рекомендации МОЗ.

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