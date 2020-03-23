Это надо было делать с самого начала – министр здравоохранения заявил о необходимости введения в Украине режима ЧП

Главное Общество
Ник Петров0
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Пресс-служба Минздрава распространила заявление министра Ильи Емца, в котором он выступил за введение в Украине чрезвычайного положения.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на hvylya.net.

Глава Минздрава Илья Емец.
Илья Емец настаивает на введении режима ЧП по всей Украине. Фото: censor.net.ua.

А выступая на телеканале 112, Емец отметил, что это нужно было сделать по всей Украине с самого начала, как только стало известно о первом случае заражения.

 «Я говорил об этом еще с первого дня своей работы в правительстве. Это надо было делать с самого начала. Если бы это удалось, то такого распространения, которое сейчас геометрически развивается, не было бы», — подчеркнул Илья Емец.

По словам министра, для того, чтобы можно было эффективно бороться с распространением коронавируса в Украине, все население должно занять сознательную позицию, минимизировать свои контакты с другими, соблюдать правила гигиены, а также выполнять все рекомендации МОЗ.

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Ранее сообщалось о том, как правильно носить маски.


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