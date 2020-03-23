Из Франции вылетела уже третья группа украинцев
Третья группа украинских граждан в составе 211 человек, из запланированных 1200, которые имели трудности вернуться в Украину после 17 марта из-за эпидемии коронавируса, вылетела в понедельник из Франции в Украину.
Об этом собственному корреспонденту Укринформа сообщил руководитель отдела консульско-правовых вопросов Посольства Украины во Франции Николай Собко.
«Третья группа в количестве 211 украинских граждан вылетела в Киев из парижского аэропорта Бове», — рассказал дипломат.
Как сообщалось, дипломаты составили списки с данными 1200 украинских граждан, которые нуждаются в возвращении в Украину и по объективным причинам не смогли это сделать до 17 марта.
В Посольстве сообщили, что возвращение украинцев обеспечивается авиакомпаниями SkyUp и «Международные авиалинии Украины».
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Ранее, на прошлой неделе, из Франции в Украину отбыли более 300 украинских граждан.
Остальные граждане Украины будут отправлены на Родину следующими чартерами в течение ближайших дней.
Собко отмечал, что именно украинские авиакомпании также обеспечат возвращение французских граждан из Украины во Францию в условиях ограничения и запретов транспортных сообщений между государствами в Европе и в мире, вызванных пандемией коронавируса.
По материалам: ukrinform.ru