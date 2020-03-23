Из Стамбула в Киев вылетели 217 украинцев, более 100 остаются в аэропорту

Еще один самолет с 217 украинцами на борту вылетел из Турции, более сотни наших соотечественников остаются в транзитной зоне аэропорта Стамбула.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил генеральный консул Украины в Стамбуле Александр Гаман.

«Встречались сегодня с руководителем операционного центра аэропорта «Стамбул», нам подтвердили, что рейсы гарантированно будут. По состоянию на сегодня подтверждены включительно до 26 марта», — рассказал Александр Гаман.

Украинцы возвращаются из Турции / Фото предоставлены Генконсульством Украины в Стамбуле

Он также сообщил, что сегодня из Стамбула улетел очередной самолет в Киева с 217 гражданами Украины на борту. Сейчас в транзитной зоне аэропорта находятся более 100 наших соотечественников.

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Также сегодня состоялась встреча с заместителем губернатора Стамбульского региона, который постоянно находится в аэропорту.

«Говорили о наших транзитных пассажирах, которые прибывают из других государств. Договорились, что губернаторство будет обеспечивать питанием. У меня уже есть информация, что практическая работа в этом направлении ведется. Мы со своей стороны также доставили продукты, чтобы наши граждане чувствовали себя более комфортно, ожидая свои рейсы. Еще речь шла о доставке и перерегистрацию багажа. Там были некоторые вопросы, их тоже решили положительно», — сообщил дипломат.

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Следующие вылеты из Стамбула в Украину запланированы на 23-26 марта.

По материалам: ukrinform.ru