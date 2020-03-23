Какие услуги будут предоставляться в ЦПАУ во время карантина

Министерство цифровой трансформации Украины подготовило перечень административных услуг, которые можно получить в ЦПАУ при неотложных обстоятельствах во время карантина.

Об этом ведомство сообщает на своем Telegram-канале.

Перечень административных услуг, которые предоставляются через ЦПАУ во время карантина:

В частности доступно онлайн:

— оформление паспорта гражданина Украины; вклеивание фотографии в паспорт при достижении 25 или 45 лет

— комплексная услуга еМалятко;

— выдача разрешения на участие в дорожном движении транспортных средств, параметры которых превышают нормативные;

— согласование маршрутов движения транспорта при перевозке опасных грузов;

— регистрация, перерегистрация и снятие с учета транспортных средств, принадлежащих учреждениям здравоохранения или в связи с потерей техпаспорта;

— выдача водительских удостоверений взамен утраченного или похищенного;

— государственная регистрация рождения физического лица и его происхождения;

— государственная регистрация смерти; субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг;

— оформление льгот на приобретение твердого и жидкого печного топлива и сжиженного газа;

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— оформление временной помощи детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место их проживания неизвестно;

— оформление вознаграждения женщинам, которым присвоено почетное звание "Мать-героиня";

— оформление пособия по беременности и родам тем, кто не застрахован в системе государственного социального страхования;

— оформление помощи при рождении, усыновлении ребенка, на детей, в отношении которых установлена ​​опека и попечительство, или одиноким матерям; регистрация или снятие места жительства, выдача справки о регистрации;

— оформление разрешения на нарушение объектов благоустройства.

Как сообщал Укринформ, уже 100 Центров предоставления административных услуг подключились к базовой информационной системы "Вулик".

По материалам: ukrinform.ru