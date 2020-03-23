МИД ищет спонсоров для украинцев, которые останутся на карантине за рубежом

Министерство иностранных дел ищет спонсоров для предоставления материальной помощи украинцам, которые по тем или иным причинам не смогут вернуться в Украину после тотального блокирования перевозок в мире.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Егор Божок в эфире телеканалалу «Общественное: UA» в понедельник, 23 марта, сообщает корреспондент Укринформа.

«Мы принимаем все меры (для возвращения украинцев на Родину — ред.). Когда мы исчерпаем все возможности, и когда хабы и другие страны тотально заблокируют все перевозки, и мы выйдем в тотальный карантин, мыимеем на это время запасной вариант. Мы будем стараться искать пути материально помочь нашим гражданам, которые по тем или иным причинам останутся за рубежом», — сказал Божок.

В этом контексте он отметил, что действительно сложной по нескольким причинам является ситуация с возвратом украинцев из стран Латинской Америки и Карибского бассейна

«Во-первых — это расстояние. Во-вторых — это карантинный режим и местные ограничительные меры. И в-третьих — это количество граждан. Есть такие места, где у нас по пять, по два, по три соотечественника», — пояснил дипломат.

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Божок добавил, что МИД в настоящее время уже обращается к спонсорам с просьбой предоставить материальную помощь украинцам, которые будут вынуждены остаться за границей, поскольку собственные финансовые возможности ведомства ограничены.

Как сообщалось, с 18 марта в Украине приостановлено ​​все внутреннее пассажирское междугороднее сообщение: железнодорожное, автобусное и авиационное.

В субботу, 14 марта, Кабинет министров Украины принял решение о временном запрете въезда в Украину иностранцев и закрыл международное пассажирское сообщение. Временный запрет на въезд на территорию Украины иностранных граждан начал действовать с 00 ч. 00 мин. 16 марта 2020 года и введен до 3 апреля 2020 года. А с 17 марта 2020 года до 3 апреля 2020 года закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявлял, что Украина будет возвращать украинцев и после закрытия авиасообщения и границ.

По данным Worldometers, по состоянию на утро 23 марта общее количество больных коронавирусом Covid-19 составляет 339710 человек. Из них более 99 тысяч человек болели и выздоровели, а 14704 умерли.

В Украине, по данным Минздрава, по состоянию на 23 марта зафиксированы 73 случая коронавирусной болезни Covid-19.

По материалам: ukrinform.ru