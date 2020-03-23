МИД организовал 20 спецрейсов для возвращения украинцев из Германии

Всего в рамках возвращения граждан Украины из Германии организовано 20 спецрейсов для 3 850 наших соотечественников.

Об этом сообщает МИД Украины.

«По состоянию на 23 марта из Германии вылетело 6 самолетов с 1 150 гражданами на борту. В целом организовано 20 спецрейсов для 3 850 граждан Украины», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ранее были запланированы спецавиарейсы авиакомпаний Sky Up Airlines в Киев (Борисполь) из Берлина, Дюссельдорфа, Гамбурга, Мюнхена и Франкфурта-на-Майне. Билеты можно приобрести на сайте авиакомпании: SkyUp.

Отмечается, что важно успеть приобрести билеты на ближайшие дни: все больше стран вводят более строгие карантинные меры, что вскоре может полностью исключить осуществление любых пассажирских рейсов на неопределенный срок.

В частности, Германия ввела с 23 марта жесткие меры относительно свободного пребывания на улицах групп людей более 2-х человек (кроме членов одной семьи): размер штрафа — 25 тысяч евро, уточнили в ведомстве.

Относительно возвращения в Украину по автодороге, то в украинском МИД отметили, что немецко-польская граница на транзитный въезд для украинцев продолжает оставаться закрытой. Двойной транзитный коридор через территории Австрии и Венгрии — единственно возможный вариант добраться в Украину по автодорогам по следующему маршруту: Автобан Мюнхен — Зальцбург (А1).

В МИД подчеркнули, что пересекать немецко-австрийскую границу нужно исключительно в пункте пропуска по автобану А1 Вальзерберг.

«Коридор по Австрии открыт ежедневно только ограниченное время: с 17.00 до 01.00. Далее нужно двигаться к пункту пропуска Никелсдорф — Хедьешхалом», — сообщили в МИД Украины.

Со своей стороны, коридор по Венгрии будет действовать ежедневно с 21.00 до 5.00. Проезд разрешен только по определенному венгерской стороной маршруту, который контролируется венгерской полицией.

«Далее при пересечении венгерско-украинской границы нужно использовать п/п «Тиса» (Чоп-Захонь). Уже около 300 граждан Украины воспользовались этим маршрутом и уже находятся в Украине», — сообщили в МИД Украины.

Читайте также: Из Франции вылетела уже третья группа украинцев

В ведомстве призвали наших соотечественников взвесить все риски, если они имеют возможность остаться в стране их нынешнего пребывания, поскольку ответственное поведение граждан может сохранить их здоровье и жизнь окружающих людей.

Также украинцам советуют оставаться на связи с посольством и генконсульством Украины в Германии, следить за обновлениями на официальных страницах МИД и Мининфраструктуры, авиакомпаний Sky Up и МАУ.

Как сообщалось, в настоящее время общее количество лиц, зараженных Covid-19, в мире составляет 351 654, из них 100 600 человек выздоровели, а 15 361 человек умер.

По материалам: ukrinform.ru